Горожане требуют у комиссии возможность выступить с докладами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новые правила застройки Челябинска

На публичных слушаниях 10 августа по новым правилам застройки Челябинска раздаются недовольные возгласы горожан. Зал требует прекратить выступления и передать им слово, передает корреспондент URA.RU.

«Хватит уже выступать! Почему нам не даете слова?», — выкрикивают участники слушаний из зала.

После выступления исполняющей обязанности главного архитектора города Ольги Никитиной было предложено перейти к ответам на вопросы. Зал возмутился тому, что возможность представить доклады была дана не всем участникам слушаний.

Слово дали горожанам, выступающим против застройки местности, переведенной под строительство. Участница слушаний объясняет, что психологически горожане воспринимают участок как бор. Она заявила, что до смены назначения участка он был частью городского лесного массива.

Другие активисты продолжают просить слово и ответа на их вопросы. Комиссия уточняет, что изначально они должны ответить на письменные вопросы горожан. Женщина из зала обвинила спикера гордумы Андрея Шмидта в переходе на личности и наглости.

Изначально публичные слушания по изменению плана застройки Челябинска были назначены на 27 июля. Из-за высокой активности горожан слушания состоялись 10 августа. Шмидт объяснил, что решения будут приняты только после изучения мнений горожан мэром Натальей Котовой. Докладчики также заявили, что застройки городского бора в планах нет, а квадратные метры озеленения на одного жителя города будут и вовсе увеличены.

В приоритете у властей города развитие инфраструктуры пяти районных центров. Представитель компании, занимающейся разработкой новых правил застройки уточнил, что главное в плане правило «подхода за 15 минут».