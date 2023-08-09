В зале, где проводят слушания, аншлаг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новые правила застройки Челябинска

В Челябинске 10 августа начались публичные слушания по изменению правил застройки. В зале киноцентра имени Пушкина собралось порядка 300 человек, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня мы не принимаем окончательное решение. Соберут мнение горожан, их рассмотрит глава города (Наталья Котова), и только потом вынесут на обсуждения гордумы. Времени, чтобы учесть пожелания, более чем достаточно», — заявил спикер гордумы Челябинска Андрей Шмидт.

Перед горожанами также выступили исполняющая обязанности главного архитектора города Ольга Никитина и вице-мер по имуществу Наталья Рыльская. Они заверили, что в планах не значится застройка городского бора. Во время разработки плана застройки выявили неплотность Челябинска. В приоритете развитие пяти районных центров города.

На слушаниях также прозвучало, что измененный регламент требует по 15 квадратных метров озеленения на каждого жителя. Сейчас показатель в дефиците — пять квадратных метров на человека. Замглавы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская отметила, что главным элементом в новом генплане можно считать функциональное зонирование.

«Одним из принципов новых правил застройки и землепользования (ПЗЗ) был подход „15 минут“. Так горожане смогут в течение 15 минут добираться до нужной инфраструктуры», — объяснил представитель компании-разработчика новых ПЗЗ «Джи Динамика» Сергей Комаристый.

Слушания продолжаются. Сейчас начинается обсуждение проекта. Горожане жалуются на духоту в зале и просят включить вентиляцию.

Андрей Шмидт объяснил, что окончательное решение будет принято после рассмотрения мнений горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Согласно экспозиции, приоритетом станет развитие пяти районных центров города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участники слушаний пожаловались на сильную духоту в зале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU