09 августа 2023

В двух районах Челябинска отключат светофоры на оживленных перекрестках. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, светофор
Четыре светофора отключат 11 августа для планового ремонта Фото:

В Тракторозаводском и Калининском районах Челябинска на оживленных перекрестках 11 августа отключат светофоры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства города.

«11 августа с 10:00 отключат светофор на перекрестке улиц Университетская Набережная и Наркома Малышева. С 13:30 временно перестанет работать светофор на пересечении улиц Университетская Набережная и Академика Макеева. С 10:00 до 18:00 светофоры отключат на перекрестках улиц Комарова с Салютной и Героев Танкограда», — уточнили в пресс-службе.

Отключения будут производиться для плановых ремонтных работ, пояснили в ведомстве. Жителей просят быть особо внимательными на данном участке дорожной сети.

Светофоры отключат на четырех перекрестках по улице Университетская Набережная и улице Комарова
Светофоры отключат на четырех перекрестках по улице Университетская Набережная и улице Комарова
Фото:

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В Тракторозаводском и Калининском районах Челябинска на оживленных перекрестках 11 августа отключат светофоры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства города. «11 августа с 10:00 отключат светофор на перекрестке улиц Университетская Набережная и Наркома Малышева. С 13:30 временно перестанет работать светофор на пересечении улиц Университетская Набережная и Академика Макеева. С 10:00 до 18:00 светофоры отключат на перекрестках улиц Комарова с Салютной и Героев Танкограда», — уточнили в пресс-службе. Отключения будут производиться для плановых ремонтных работ, пояснили в ведомстве. Жителей просят быть особо внимательными на данном участке дорожной сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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