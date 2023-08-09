В двух районах Челябинска отключат светофоры на оживленных перекрестках. Карта

10 августа 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Четыре светофора отключат 11 августа для планового ремонта Фото: Илья Московец © URA.RU В Тракторозаводском и Калининском районах Челябинска на оживленных перекрестках 11 августа отключат светофоры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства города. «11 августа с 10:00 отключат светофор на перекрестке улиц Университетская Набережная и Наркома Малышева. С 13:30 временно перестанет работать светофор на пересечении улиц Университетская Набережная и Академика Макеева. С 10:00 до 18:00 светофоры отключат на перекрестках улиц Комарова с Салютной и Героев Танкограда», — уточнили в пресс-службе. Отключения будут производиться для плановых ремонтных работ, пояснили в ведомстве. Жителей просят быть особо внимательными на данном участке дорожной сети. Светофоры отключат на четырех перекрестках по улице Университетская Набережная и улице Комарова Фото: telegram-канал «Челябинский дорожник»

В Тракторозаводском и Калининском районах Челябинска на оживленных перекрестках 11 августа отключат светофоры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства города. «11 августа с 10:00 отключат светофор на перекрестке улиц Университетская Набережная и Наркома Малышева. С 13:30 временно перестанет работать светофор на пересечении улиц Университетская Набережная и Академика Макеева. С 10:00 до 18:00 светофоры отключат на перекрестках улиц Комарова с Салютной и Героев Танкограда», — уточнили в пресс-службе. Отключения будут производиться для плановых ремонтных работ, пояснили в ведомстве. Жителей просят быть особо внимательными на данном участке дорожной сети.