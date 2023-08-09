В Тракторозаводском и Калининском районах Челябинска на оживленных перекрестках 11 августа отключат светофоры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства города.
«11 августа с 10:00 отключат светофор на перекрестке улиц Университетская Набережная и Наркома Малышева. С 13:30 временно перестанет работать светофор на пересечении улиц Университетская Набережная и Академика Макеева. С 10:00 до 18:00 светофоры отключат на перекрестках улиц Комарова с Салютной и Героев Танкограда», — уточнили в пресс-службе.
Отключения будут производиться для плановых ремонтных работ, пояснили в ведомстве. Жителей просят быть особо внимательными на данном участке дорожной сети.
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