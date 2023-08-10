10 августа 2023

Страны Западной Африки поддержали скорейшее вторжение в Нигер

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Ввод войск в Нигер необходимо начать как можно скорее Фото:

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) поддержало планы по вводу войск в Нигер. Об этом заявил президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара.

«ЭКОВАС выступает за скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер», — пишет Agence France-Presse со ссылкой на президента Кот-д’Ивуара. Экстренного заседание сообщества состоялось 10 августа.

Президент Нигера Мохамед Базум был смещен со своего поста 27 июля в результате госпореворота. Лидер мятежников Абдурахман Тчиани подписал указ, которым назначил новых членов правительства. К дипломатическим переговорам между сторонами призвал президент Нигерии Бола Тинубу. Он заявил, что готов встретиться с мятежниками.

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Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) поддержало планы по вводу войск в Нигер. Об этом заявил президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара. «ЭКОВАС выступает за скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер», — пишет Agence France-Presse со ссылкой на президента Кот-д’Ивуара. Экстренного заседание сообщества состоялось 10 августа. Президент Нигера Мохамед Базум был смещен со своего поста 27 июля в результате госпореворота. Лидер мятежников Абдурахман Тчиани подписал указ, которым назначил новых членов правительства. К дипломатическим переговорам между сторонами призвал президент Нигерии Бола Тинубу. Он заявил, что готов встретиться с мятежниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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