Страны Западной Африки поддержали скорейшее вторжение в Нигер

11 августа 2023 в 01:35 Размер текста - 17 +

Ввод войск в Нигер необходимо начать как можно скорее Фото: Сергей Русанов © URA.RU Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) поддержало планы по вводу войск в Нигер. Об этом заявил президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара. «ЭКОВАС выступает за скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер», — пишет Agence France-Presse со ссылкой на президента Кот-д’Ивуара. Экстренного заседание сообщества состоялось 10 августа. Президент Нигера Мохамед Базум был смещен со своего поста 27 июля в результате госпореворота. Лидер мятежников Абдурахман Тчиани подписал указ, которым назначил новых членов правительства. К дипломатическим переговорам между сторонами призвал президент Нигерии Бола Тинубу. Он заявил, что готов встретиться с мятежниками.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) поддержало планы по вводу войск в Нигер. Об этом заявил президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара. «ЭКОВАС выступает за скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер», — пишет Agence France-Presse со ссылкой на президента Кот-д’Ивуара. Экстренного заседание сообщества состоялось 10 августа. Президент Нигера Мохамед Базум был смещен со своего поста 27 июля в результате госпореворота. Лидер мятежников Абдурахман Тчиани подписал указ, которым назначил новых членов правительства. К дипломатическим переговорам между сторонами призвал президент Нигерии Бола Тинубу. Он заявил, что готов встретиться с мятежниками.