Президент Нигерии согласился на переговоры с мятежниками в Нигере

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Ранее в Нигере произошел госпереворот Фото:

Президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что готов вести переговоры с лидерами мятежников в Нигере. Ранее в стране произошел государственный переворот, в ходе которого был свергнут президент Мохамед Базум.

«Необходимо уделить первоочередное внимание дипломатическим переговорам и диалогу, чтобы вернуться к конституционному правлению в Нигере», — заявил Бола Тинубу, его слова приводит телеканал Al Jazeera. Отмечается, что Тинубу участвует в чрезвычайном саммите ЭКОВАС. На нем разрабатываются схемы по восстановлению конституционной власти в Нигере.

На данный момент лидер мятежников переворота Абдурахман Тчиани сформировал новое правительство страны. Оно состоит из 21 министра.

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Президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что готов вести переговоры с лидерами мятежников в Нигере. Ранее в стране произошел государственный переворот, в ходе которого был свергнут президент Мохамед Базум. «Необходимо уделить первоочередное внимание дипломатическим переговорам и диалогу, чтобы вернуться к конституционному правлению в Нигере», — заявил Бола Тинубу, его слова приводит телеканал Al Jazeera. Отмечается, что Тинубу участвует в чрезвычайном саммите ЭКОВАС. На нем разрабатываются схемы по восстановлению конституционной власти в Нигере. На данный момент лидер мятежников переворота Абдурахман Тчиани сформировал новое правительство страны. Оно состоит из 21 министра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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