Президент Нигерии согласился на переговоры с мятежниками в Нигере 10 августа 2023 в 17:45 Размер текста - 17 + Ранее в Нигере произошел госпереворот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что готов вести переговоры с лидерами мятежников в Нигере. Ранее в стране произошел государственный переворот, в ходе которого был свергнут президент Мохамед Базум. «Необходимо уделить первоочередное внимание дипломатическим переговорам и диалогу, чтобы вернуться к конституционному правлению в Нигере», — заявил Бола Тинубу, его слова приводит телеканал Al Jazeera . Отмечается, что Тинубу участвует в чрезвычайном саммите ЭКОВАС. На нем разрабатываются схемы по восстановлению конституционной власти в Нигере. На данный момент лидер мятежников переворота Абдурахман Тчиани сформировал новое правительство страны. Оно состоит из 21 министра. Президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что готов вести переговоры с лидерами мятежников в Нигере. Ранее в стране произошел государственный переворот, в ходе которого был свергнут президент Мохамед Базум. «Необходимо уделить первоочередное внимание дипломатическим переговорам и диалогу, чтобы вернуться к конституционному правлению в Нигере», — заявил Бола Тинубу, его слова приводит телеканал Al Jazeera. Отмечается, что Тинубу участвует в чрезвычайном саммите ЭКОВАС. На нем разрабатываются схемы по восстановлению конституционной власти в Нигере. На данный момент лидер мятежников переворота Абдурахман Тчиани сформировал новое правительство страны. Оно состоит из 21 министра. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям