Мятежники в Нигере сформировали свое правительство

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Новое правительство состоит из 21 министра Фото:

Лидер мятежников Нигера Абдурахман Тчиани подписал указ, которым назначил новых членов правительства. Об этом сообщило издание ActuNiger.

«Глава государства подписал в среду указ о назначении членов правительства», — пишет издание ActuNiger. Там отмечают, что новое правительство состоит из 21 министра. В него входят гражданские и военные лица во главе с премьер-министром и министром экономики и финансов.

Президента Нигера Мохамеда Базума сместили в результате госпереворота. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о произошедшем. Главу мятежников Абдурахмана Тчиани объявили главой Нигера после аннулирования Конституции. Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев сообщил, что никаких инцидентов с участием россиян в стране, где произошел мятеж, не было, передает RT.

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Лидер мятежников Нигера Абдурахман Тчиани подписал указ, которым назначил новых членов правительства. Об этом сообщило издание ActuNiger. «Глава государства подписал в среду указ о назначении членов правительства», — пишет издание ActuNiger. Там отмечают, что новое правительство состоит из 21 министра. В него входят гражданские и военные лица во главе с премьер-министром и министром экономики и финансов. Президента Нигера Мохамеда Базума сместили в результате госпереворота. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о произошедшем. Главу мятежников Абдурахмана Тчиани объявили главой Нигера после аннулирования Конституции. Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев сообщил, что никаких инцидентов с участием россиян в стране, где произошел мятеж, не было, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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