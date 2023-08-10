Мятежники в Нигере сформировали свое правительство

10 августа 2023 в 09:23 Размер текста - 17 +

Новое правительство состоит из 21 министра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лидер мятежников Нигера Абдурахман Тчиани подписал указ, которым назначил новых членов правительства. Об этом сообщило издание ActuNiger. «Глава государства подписал в среду указ о назначении членов правительства», — пишет издание ActuNiger. Там отмечают, что новое правительство состоит из 21 министра. В него входят гражданские и военные лица во главе с премьер-министром и министром экономики и финансов. Президента Нигера Мохамеда Базума сместили в результате госпереворота. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о произошедшем. Главу мятежников Абдурахмана Тчиани объявили главой Нигера после аннулирования Конституции. Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев сообщил, что никаких инцидентов с участием россиян в стране, где произошел мятеж, не было, передает RT.

Лидер мятежников Нигера Абдурахман Тчиани подписал указ, которым назначил новых членов правительства. Об этом сообщило издание ActuNiger. «Глава государства подписал в среду указ о назначении членов правительства», — пишет издание ActuNiger. Там отмечают, что новое правительство состоит из 21 министра. В него входят гражданские и военные лица во главе с премьер-министром и министром экономики и финансов. Президента Нигера Мохамеда Базума сместили в результате госпереворота. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о произошедшем. Главу мятежников Абдурахмана Тчиани объявили главой Нигера после аннулирования Конституции. Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев сообщил, что никаких инцидентов с участием россиян в стране, где произошел мятеж, не было, передает RT.