10 августа 2023

В Махачкале на полтора часа задержали рейс в Екатеринбург. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Самолет прилетел в Екатеринбург с задержкой в полтора часа Фото:

В Махачкале задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Екатеринбург на полтора часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс U6-84 должен был прилететь из Махачкалы в Екатеринбург 10 августа в 22:30, однако лайнер прибыл в столицу Свердловской области лишь 11 августа в 0:16, указано на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Махачкале задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Екатеринбург на полтора часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-84 должен был прилететь из Махачкалы в Екатеринбург 10 августа в 22:30, однако лайнер прибыл в столицу Свердловской области лишь 11 августа в 0:16, указано на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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