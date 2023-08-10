Самолет прилетел в Екатеринбург с задержкой в полтора часа
В Махачкале задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Екатеринбург на полтора часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс U6-84 должен был прилететь из Махачкалы в Екатеринбург 10 августа в 22:30, однако лайнер прибыл в столицу Свердловской области лишь 11 августа в 0:16, указано на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.
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