Посол РФ Нечаев: разочарование подтолкнет Германию к отправке Киеву ракет Taurus

11 августа 2023 в 02:57 Размер текста - 17 +

В Германии недовольны ходом украинского наступления Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Германии, недовольное итогами наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), может решиться передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. По мнению посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева, этим решением в Бундестаге надеются переломить ход спецоперации. «Исключать, что Германия переступит и эту „красную черту“, не следовало бы. Иллюзии насчет возможного изменения подходов ФРГ к украинскому конфликту и внезапного осознания рисков эскалации, связанных с применением дальнобойных ракет [Taurus], питать трудно», — сказал Сергей Нечаев в интервью «Известиям». Он отметил, что немецкие политики разочарованы ходом контрнаступления ВСУ и поэтому надеются, что поставки данного вида вооружения смогут переломить ход боевых действий в зоне СВО. Киев требует предоставить ему Taurus с мая. Ранее в Германии заявили о готовности передать Украине дальнобойные крылатые ракеты. Большинство депутатов Бундестага поддерживают это решение. При этом в Минобороны Германии опасаются, что ракеты будут применены для атак по территориям РФ, передает RT.

Правительство Германии, недовольное итогами наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), может решиться передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. По мнению посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева, этим решением в Бундестаге надеются переломить ход спецоперации. «Исключать, что Германия переступит и эту „красную черту“, не следовало бы. Иллюзии насчет возможного изменения подходов ФРГ к украинскому конфликту и внезапного осознания рисков эскалации, связанных с применением дальнобойных ракет [Taurus], питать трудно», — сказал Сергей Нечаев в интервью «Известиям». Он отметил, что немецкие политики разочарованы ходом контрнаступления ВСУ и поэтому надеются, что поставки данного вида вооружения смогут переломить ход боевых действий в зоне СВО. Киев требует предоставить ему Taurus с мая. Ранее в Германии заявили о готовности передать Украине дальнобойные крылатые ракеты. Большинство депутатов Бундестага поддерживают это решение. При этом в Минобороны Германии опасаются, что ракеты будут применены для атак по территориям РФ, передает RT.