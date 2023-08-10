Посол РФ Нечаев: разочарование подтолкнет Германию к отправке Киеву ракет Taurus

Правительство Германии, недовольное итогами наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), может решиться передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. По мнению посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева, этим решением в Бундестаге надеются переломить ход спецоперации.
«Исключать, что Германия переступит и эту „красную черту“, не следовало бы. Иллюзии насчет возможного изменения подходов ФРГ к украинскому конфликту и внезапного осознания рисков эскалации, связанных с применением дальнобойных ракет [Taurus], питать трудно», — сказал Сергей Нечаев в интервью «Известиям». Он отметил, что немецкие политики разочарованы ходом контрнаступления ВСУ и поэтому надеются, что поставки данного вида вооружения смогут переломить ход боевых действий в зоне СВО.
Киев требует предоставить ему Taurus с мая. Ранее в Германии заявили о готовности передать Украине дальнобойные крылатые ракеты. Большинство депутатов Бундестага поддерживают это решение. При этом в Минобороны Германии опасаются, что ракеты будут применены для атак по территориям РФ, передает RT.
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