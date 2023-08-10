Phoenix: в Бундестаге поддержали вооружение Украины дальнобойными ракетами Taurus 11 августа 2023 в 00:43 Размер текста - 17 + В Бундестаге заявили о готовности передать Украине дальнобойные ракеты Taurus Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия готова передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Новость по теме На что способны ракеты Taurus, которые Украина запросила у ФРГ. Инфографика «У нас достаточно ракет Taurus. Большая часть готова к использованию немедленно», — заявила Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью телеканалу Phoenix . Сейчас Киев остро нуждается в вооружении такого рода, и «пришло время дать зеленый свет», уточнила она. Украина требует предоставить ей ракеты Taurus с мая. Ранее в Германии заявляли, что собираются организовать поставку, чтобы отыграться за поражение во Второй мировой войне. Большинство депутатов в правительстве страны одобрили передачу ракет Киеву. Германия готова передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. «У нас достаточно ракет Taurus. Большая часть готова к использованию немедленно», — заявила Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью телеканалу Phoenix. Сейчас Киев остро нуждается в вооружении такого рода, и «пришло время дать зеленый свет», уточнила она. Украина требует предоставить ей ракеты Taurus с мая. Ранее в Германии заявляли, что собираются организовать поставку, чтобы отыграться за поражение во Второй мировой войне. Большинство депутатов в правительстве страны одобрили передачу ракет Киеву. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям