10 августа 2023

Phoenix: в Бундестаге поддержали вооружение Украины дальнобойными ракетами Taurus

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В Бундестаге заявили о готовности передать Украине дальнобойные ракеты Taurus Фото:
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Германия готова передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

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«У нас достаточно ракет Taurus. Большая часть готова к использованию немедленно», — заявила Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью телеканалу Phoenix. Сейчас Киев остро нуждается в вооружении такого рода, и «пришло время дать зеленый свет», уточнила она.

Украина требует предоставить ей ракеты Taurus с мая. Ранее в Германии заявляли, что собираются организовать поставку, чтобы отыграться за поражение во Второй мировой войне. Большинство депутатов в правительстве страны одобрили передачу ракет Киеву.

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Германия готова передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. «У нас достаточно ракет Taurus. Большая часть готова к использованию немедленно», — заявила Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью телеканалу Phoenix. Сейчас Киев остро нуждается в вооружении такого рода, и «пришло время дать зеленый свет», уточнила она. Украина требует предоставить ей ракеты Taurus с мая. Ранее в Германии заявляли, что собираются организовать поставку, чтобы отыграться за поражение во Второй мировой войне. Большинство депутатов в правительстве страны одобрили передачу ракет Киеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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