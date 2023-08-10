10 августа 2023

«Коммерсант»: Google начала блокировать сервисы для российских организаций

© Служба новостей «URA.RU»
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В РФ сервисы Google преимущественно используют компании малого и среднего бизнеса Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В компании Google в ночь на 10 августа приступили к блокировке корпоративных сервисов Google Workspace для российских компаний, на которых наложены санкции США. Те, у кого нет резервного копирования на альтернативных носителях, могут потерять часть данных, предупреждают источники в крупных IT-компаниях России.

«Google 10 августа начала массово блокировать корпоративные сервисы для компаний РФ, которые входят в санкционные списки. После блокировки сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, есть риск финансовых и репутационных потерь», — пояснили источники в беседе с изданием «Коммерсант».

В мае прошлого года в Google заявили о намерении ликвидировать российское представительство и вывезти за границу сотрудников. В августе 2023 года мобильные приложения банков исчезли из магазина Google Play. Это произошло из-за ведения в июле американских санкций против кредитных организаций.

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В компании Google в ночь на 10 августа приступили к блокировке корпоративных сервисов Google Workspace для российских компаний, на которых наложены санкции США. Те, у кого нет резервного копирования на альтернативных носителях, могут потерять часть данных, предупреждают источники в крупных IT-компаниях России. «Google 10 августа начала массово блокировать корпоративные сервисы для компаний РФ, которые входят в санкционные списки. После блокировки сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, есть риск финансовых и репутационных потерь», — пояснили источники в беседе с изданием «Коммерсант». В мае прошлого года в Google заявили о намерении ликвидировать российское представительство и вывезти за границу сотрудников. В августе 2023 года мобильные приложения банков исчезли из магазина Google Play. Это произошло из-за ведения в июле американских санкций против кредитных организаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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