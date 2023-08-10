«Коммерсант»: Google начала блокировать сервисы для российских организаций

11 августа 2023 в 05:23 Размер текста - 17 +

В РФ сервисы Google преимущественно используют компании малого и среднего бизнеса Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В компании Google в ночь на 10 августа приступили к блокировке корпоративных сервисов Google Workspace для российских компаний, на которых наложены санкции США. Те, у кого нет резервного копирования на альтернативных носителях, могут потерять часть данных, предупреждают источники в крупных IT-компаниях России. «Google 10 августа начала массово блокировать корпоративные сервисы для компаний РФ, которые входят в санкционные списки. После блокировки сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, есть риск финансовых и репутационных потерь», — пояснили источники в беседе с изданием « Коммерсант ». В мае прошлого года в Google заявили о намерении ликвидировать российское представительство и вывезти за границу сотрудников. В августе 2023 года мобильные приложения банков исчезли из магазина Google Play. Это произошло из-за ведения в июле американских санкций против кредитных организаций.

В компании Google в ночь на 10 августа приступили к блокировке корпоративных сервисов Google Workspace для российских компаний, на которых наложены санкции США. Те, у кого нет резервного копирования на альтернативных носителях, могут потерять часть данных, предупреждают источники в крупных IT-компаниях России. «Google 10 августа начала массово блокировать корпоративные сервисы для компаний РФ, которые входят в санкционные списки. После блокировки сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, есть риск финансовых и репутационных потерь», — пояснили источники в беседе с изданием «Коммерсант». В мае прошлого года в Google заявили о намерении ликвидировать российское представительство и вывезти за границу сотрудников. В августе 2023 года мобильные приложения банков исчезли из магазина Google Play. Это произошло из-за ведения в июле американских санкций против кредитных организаций.