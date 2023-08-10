В Челябинске ФСБ задержала иностранца, пытавшегося подкупить таможенника

Предпринимателю грозит до восьми лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни задержали жителя Киргизии, который пытался за взятку вернуть задержанную на таможне фуру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудник отказался от взятки и сообщил об этом факте начальству.

«Предприниматель решил „вернуть“ задержанную таможенниками фуру, предложив должностному лицу финансовое вознаграждение. Во время попытки передачи денежных средств взяткодатель был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

Там отметили, что фура была задержана вблизи пункта пропуска Бугристое. По документам предприниматель перевозил автозапчасти из Алматы в Екатеринбург. Однако, при проверке таможенники обнаружили, что фура загружена одеждой известных брендов.

«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ („Дача взятки должностному лицу“). Ему грозит наказание лишения свободы на срок до восьми лет и штраф до 14,7 миллионов рублей. Денежные средства изъяты», — добавили в пресс-службе таможни.