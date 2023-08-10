10 августа 2023

В Челябинске ФСБ задержала иностранца, пытавшегося подкупить таможенника

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, суд, клетка, камуфляж
Предпринимателю грозит до восьми лет лишения свободы Фото:

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни задержали жителя Киргизии, который пытался за взятку вернуть задержанную на таможне фуру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудник отказался от взятки и сообщил об этом факте начальству.

«Предприниматель решил „вернуть“ задержанную таможенниками фуру, предложив должностному лицу финансовое вознаграждение. Во время попытки передачи денежных средств взяткодатель был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

Там отметили, что фура была задержана вблизи пункта пропуска Бугристое. По документам предприниматель перевозил автозапчасти из Алматы в Екатеринбург. Однако, при проверке таможенники обнаружили, что фура загружена одеждой известных брендов.

«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ („Дача взятки должностному лицу“). Ему грозит наказание лишения свободы на срок до восьми лет и штраф до 14,7 миллионов рублей. Денежные средства изъяты», — добавили в пресс-службе таможни.

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Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни задержали жителя Киргизии, который пытался за взятку вернуть задержанную на таможне фуру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудник отказался от взятки и сообщил об этом факте начальству. «Предприниматель решил „вернуть“ задержанную таможенниками фуру, предложив должностному лицу финансовое вознаграждение. Во время попытки передачи денежных средств взяткодатель был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Там отметили, что фура была задержана вблизи пункта пропуска Бугристое. По документам предприниматель перевозил автозапчасти из Алматы в Екатеринбург. Однако, при проверке таможенники обнаружили, что фура загружена одеждой известных брендов. «В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ („Дача взятки должностному лицу“). Ему грозит наказание лишения свободы на срок до восьми лет и штраф до 14,7 миллионов рублей. Денежные средства изъяты», — добавили в пресс-службе таможни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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