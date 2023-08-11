Банк России успокоил россиян из-за ослабления курса рубля

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Ослабление курса рубля на данный момент не создает рисков финансовой стабильности, сообщил Алексей Заботкин Фото:

Банк России не видит поводов для беспокойства в связи с ослаблением курса рубля. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции по проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.

«Нет, рисков финансовой стабильности мы не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усиливаем волатильность рынка этими операциями», — заявил Алексей Заботкин, отвечая на вопрос об ослаблении курса рубля. Трансляция пресс-конференции велась на youtube-канале Центрального банка России.

За последние несколько дней курс доллара и евро вырос по отношению к рублю. По последним данным, курс евро достиг 109 рублей, а доллара — 99. Такие данные приводит Мосбиржа.

Курсы евро и доллара начали резко расти из-за уменьшения поступлений в экономику России. Однако на этом фоне потребность в валюте выросла. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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Банк России не видит поводов для беспокойства в связи с ослаблением курса рубля. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции по проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. «Нет, рисков финансовой стабильности мы не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усиливаем волатильность рынка этими операциями», — заявил Алексей Заботкин, отвечая на вопрос об ослаблении курса рубля. Трансляция пресс-конференции велась на youtube-канале Центрального банка России. За последние несколько дней курс доллара и евро вырос по отношению к рублю. По последним данным, курс евро достиг 109 рублей, а доллара — 99. Такие данные приводит Мосбиржа. Курсы евро и доллара начали резко расти из-за уменьшения поступлений в экономику России. Однако на этом фоне потребность в валюте выросла. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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