Банк России успокоил россиян из-за ослабления курса рубля

11 августа 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Ослабление курса рубля на данный момент не создает рисков финансовой стабильности, сообщил Алексей Заботкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банк России не видит поводов для беспокойства в связи с ослаблением курса рубля. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции по проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. «Нет, рисков финансовой стабильности мы не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усиливаем волатильность рынка этими операциями», — заявил Алексей Заботкин, отвечая на вопрос об ослаблении курса рубля. Трансляция пресс-конференции велась на youtube-канале Центрального банка России. За последние несколько дней курс доллара и евро вырос по отношению к рублю. По последним данным, курс евро достиг 109 рублей, а доллара — 99. Такие данные приводит Мосбиржа. Курсы евро и доллара начали резко расти из-за уменьшения поступлений в экономику России. Однако на этом фоне потребность в валюте выросла. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Банк России не видит поводов для беспокойства в связи с ослаблением курса рубля. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции по проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. «Нет, рисков финансовой стабильности мы не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усиливаем волатильность рынка этими операциями», — заявил Алексей Заботкин, отвечая на вопрос об ослаблении курса рубля. Трансляция пресс-конференции велась на youtube-канале Центрального банка России. За последние несколько дней курс доллара и евро вырос по отношению к рублю. По последним данным, курс евро достиг 109 рублей, а доллара — 99. Такие данные приводит Мосбиржа. Курсы евро и доллара начали резко расти из-за уменьшения поступлений в экономику России. Однако на этом фоне потребность в валюте выросла. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.