Экономист объяснил резкий рост доллара и евро

Экономист Сафонов: доллар и евро будут расти до конца 2023 года

04 августа 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Нефтегазовые российские компании были главными добытчиками валюты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Курс валют в России резко пошел вверх из-за снижения их поступления в экономику страну, однако потребность в них выросла. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Общий вывод такой, что долларов стало поступать меньше, а потребность в них из-за экономики увеличилась. До конца года ползучее движение вверх доллара и евро будет продолжаться. К сожалению, на следующий год предполагалось, что курс доллара может достигнуть верхней планки в 95 рублей, исходя из бюджетных ограничений, которые имеет Минфин РФ в связи с тем, что возник большой объем выпадающих таможенных доходов. Соответственно, чтобы компенсировать выпадающие доходы за счет более удобного для бюджета обменного курса, надо идти на экстраординарные усилия», — сказал Александр Сафонов. По словам профессора, падение курса рубля началось из-за снижения поступления валюты в Россию. «Во-первых, произошло физическое сокращение поставок сырья за рубеж. Во-вторых, это введение ограничений на энергоресурсы. Например, на газ. В Европе цены упали на уровень января 2022 года и продолжают падать из-за того, что на рынке избыток. Очень большое количество сырья в европейских газохранилищах. В том числе и цены в нефть. Это общемировая история. Та же самая Саудовская Аравия вынуждена ввести ограничения на добычу, но с тем, чтобы содержать рынок. Это основная причина, потому что все-таки главные добытчики валют были нефтегазовые компании», — объяснил экономист. При этом, добавил Сафонов, увеличение импорта также сказалось на повышении курса валют. «Экономика в какой-то степени преодолела ограничения потребления, то есть восстановились в сравнении с 2022-м годом, например, логистические связи, но с другими странами. Это привело к тому, потребление товаров, комплектующих стало большей степени возможно, чем это было 2022 году. На одновременно сказывается удорожание товаров. Тем более сложная логистика. Это тоже увеличивает потребность доллара. Два этих аспекта привели к тому, что курс доллара стал резко расти», — заключил профессор Финансового университета при правительстве РФ. Ранее стало известно, что в ходе торгов 4 августа курс евро вырос на рубль за четыре часа. Он дошел до отметки 105 рублей. Такой показатель фиксируется впервые с марта 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курс валют в России резко пошел вверх из-за снижения их поступления в экономику страну, однако потребность в них выросла. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Общий вывод такой, что долларов стало поступать меньше, а потребность в них из-за экономики увеличилась. До конца года ползучее движение вверх доллара и евро будет продолжаться. К сожалению, на следующий год предполагалось, что курс доллара может достигнуть верхней планки в 95 рублей, исходя из бюджетных ограничений, которые имеет Минфин РФ в связи с тем, что возник большой объем выпадающих таможенных доходов. Соответственно, чтобы компенсировать выпадающие доходы за счет более удобного для бюджета обменного курса, надо идти на экстраординарные усилия», — сказал Александр Сафонов. По словам профессора, падение курса рубля началось из-за снижения поступления валюты в Россию. «Во-первых, произошло физическое сокращение поставок сырья за рубеж. Во-вторых, это введение ограничений на энергоресурсы. Например, на газ. В Европе цены упали на уровень января 2022 года и продолжают падать из-за того, что на рынке избыток. Очень большое количество сырья в европейских газохранилищах. В том числе и цены в нефть. Это общемировая история. Та же самая Саудовская Аравия вынуждена ввести ограничения на добычу, но с тем, чтобы содержать рынок. Это основная причина, потому что все-таки главные добытчики валют были нефтегазовые компании», — объяснил экономист. При этом, добавил Сафонов, увеличение импорта также сказалось на повышении курса валют. «Экономика в какой-то степени преодолела ограничения потребления, то есть восстановились в сравнении с 2022-м годом, например, логистические связи, но с другими странами. Это привело к тому, потребление товаров, комплектующих стало большей степени возможно, чем это было 2022 году. На одновременно сказывается удорожание товаров. Тем более сложная логистика. Это тоже увеличивает потребность доллара. Два этих аспекта привели к тому, что курс доллара стал резко расти», — заключил профессор Финансового университета при правительстве РФ. Ранее стало известно, что в ходе торгов 4 августа курс евро вырос на рубль за четыре часа. Он дошел до отметки 105 рублей. Такой показатель фиксируется впервые с марта 2022 года.