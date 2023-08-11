В санкционный список США попали еще два российских миллиардера

Миллиардера Петра Авена внесли в санкционный список США
Министерство финансов США внесло в санкционный список российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана. Новый санкционный список опубликован на официальном сайте ведомства.
«Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC: Авен Петр Олегович […] Фридман Михаил Маратович», —
Также в санкционный список попали Алексей Кузьмичев и Герман Хан. Все эти предприниматели являются основателями «Альфа — групп».
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