В санкционный список США попали еще два российских миллиардера

Российские предприниматели Фридман и Авен попали под санкции США
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Презентация книги Петра Авена "Время Березовского" в Ельцин Центре. Екатеринбург, авен петр
Миллиардера Петра Авена внесли в санкционный список США Фото:

Министерство финансов США внесло в санкционный список российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана. Новый санкционный список опубликован на официальном сайте ведомства.

«Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC: Авен Петр Олегович […] Фридман Михаил Маратович», — сообщается на официальном сайте Минфина США. Санкции были также наложены на Российский союз промышленников и предпринимателей.

Также в санкционный список попали Алексей Кузьмичев и Герман Хан. Все эти предприниматели являются основателями «Альфа — групп».

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Министерство финансов США внесло в санкционный список российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана. Новый санкционный список опубликован на официальном сайте ведомства. «Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC: Авен Петр Олегович […] Фридман Михаил Маратович», — сообщается на официальном сайте Минфина США. Санкции были также наложены на Российский союз промышленников и предпринимателей. Также в санкционный список попали Алексей Кузьмичев и Герман Хан. Все эти предприниматели являются основателями «Альфа — групп».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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