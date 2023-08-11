Кандидат в депутаты гордумы Екатеринбурга устроил стрельбу. Видео

11 августа 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Павел Шутов устроил стрельбу из-за того, что хотели снять его агитационные листовки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кандидат в депутаты думы Екатеринбурга от КПРФ Павел Шутов устроил стрельбу возле дома на улице Ползунова, 17. Об этом URA.RU сообщил читатель. По его словам, Шутов стрелял, когда сотрудник управляющей компании хотел снять его листовки с рекламного щита. Агитматериалы были размещены незаконно, отметил собеседник. По некоторым данным, к месту происшествия приехали сотрудники полиции и забрали Шутова в отделение. В УМВД направлен запрос на комментарий, ответ на него пока не пришел. Шутов на вопрос корреспондента в соцсети пока также не отреагировал. Партия выдвинула его в округе №20. Основная борьба там разворачивается между кандидатом от «Единой России» — депутатом Владимиром Струговым из антимэрской коалиции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») — и представителем ЛДПР, депутатом Дмитрием Николаевым.

Кандидат в депутаты думы Екатеринбурга от КПРФ Павел Шутов устроил стрельбу возле дома на улице Ползунова, 17. Об этом URA.RU сообщил читатель. По его словам, Шутов стрелял, когда сотрудник управляющей компании хотел снять его листовки с рекламного щита. Агитматериалы были размещены незаконно, отметил собеседник. По некоторым данным, к месту происшествия приехали сотрудники полиции и забрали Шутова в отделение. В УМВД направлен запрос на комментарий, ответ на него пока не пришел. Шутов на вопрос корреспондента в соцсети пока также не отреагировал. Партия выдвинула его в округе №20. Основная борьба там разворачивается между кандидатом от «Единой России» — депутатом Владимиром Струговым из антимэрской коалиции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») — и представителем ЛДПР, депутатом Дмитрием Николаевым.