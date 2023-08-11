11 августа 2023

Советник главы Крыма Крючков: на полуострове сработали системы ПВО

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Системы ПВО сработали в ночь на субботу над разными районами Крыма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Над разными районами Крыма сработали системы ПВО. Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Крючков в своем telegram-канале.

Ранее telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что в Кировском районе Крыма слышны взрывы. В это время движение автотранспорта по Крымскому мосту временно было перекрыто.

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В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков. «Над разными районами Крыма сработали системы ПВО. Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Крючков в своем telegram-канале. Ранее telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что в Кировском районе Крыма слышны взрывы. В это время движение автотранспорта по Крымскому мосту временно было перекрыто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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