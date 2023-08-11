Советник главы Крыма Крючков: на полуострове сработали системы ПВО

12 августа 2023 в 06:18 Размер текста - 17 +

Системы ПВО сработали в ночь на субботу над разными районами Крыма Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков. «Над разными районами Крыма сработали системы ПВО. Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Крючков в своем telegram-канале. Ранее telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что в Кировском районе Крыма слышны взрывы. В это время движение автотранспорта по Крымскому мосту временно было перекрыто.

В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков. «Над разными районами Крыма сработали системы ПВО. Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Крючков в своем telegram-канале. Ранее telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что в Кировском районе Крыма слышны взрывы. В это время движение автотранспорта по Крымскому мосту временно было перекрыто.