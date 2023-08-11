Советник главы Крыма Крючков: на полуострове сработали системы ПВО

Системы ПВО сработали в ночь на субботу над разными районами Крыма
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Над разными районами Крыма сработали системы ПВО. Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», —
Ранее telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что в Кировском районе Крыма слышны взрывы. В это время движение автотранспорта по Крымскому мосту временно было перекрыто.
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