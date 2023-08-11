В Уссурийске прорвало дамбу, сдерживающую паводок. Видео

12 августа 2023 в 07:22 Размер текста - 17 +

12 августа в Усурийске выпало 117 миллиметров осадков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Уссурийске (Приморский край) прорвало дамбу, которая была создана для сдерживания паводка. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС). «Дамбу, которую создали для сдерживания паводка в Уссурийске, прорвало», — сообщает РАИ Новости, ссылаясь на сообщение ЕДДС. Накануне в городе выпало 117 миллиметров осадков. При этом месячная норма обычно составляет 120-130 миллиметров. В Уссурийском городском округе подтопило 27 частных домов и 111 придомовых территорий. На ситуацию отреагировал глава Уссурийского городского округа Евгений Корж. По его словам, серьезной опасности в связи с прорывом нет. Жители были эвакуированы. Он уточнил, что промоину сейчас не устранить.

В Уссурийске (Приморский край) прорвало дамбу, которая была создана для сдерживания паводка. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС). «Дамбу, которую создали для сдерживания паводка в Уссурийске, прорвало», — сообщает РАИ Новости, ссылаясь на сообщение ЕДДС. Накануне в городе выпало 117 миллиметров осадков. При этом месячная норма обычно составляет 120-130 миллиметров. В Уссурийском городском округе подтопило 27 частных домов и 111 придомовых территорий. На ситуацию отреагировал глава Уссурийского городского округа Евгений Корж. По его словам, серьезной опасности в связи с прорывом нет. Жители были эвакуированы. Он уточнил, что промоину сейчас не устранить.