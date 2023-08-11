11 августа 2023

В Уссурийске прорвало дамбу, сдерживающую паводок. Видео

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Пороги. ГЭС. Памятник природы. Сатка. Челябинск., вода, плотина, пороги, большая сатка
12 августа в Усурийске выпало 117 миллиметров осадков Фото:

В Уссурийске (Приморский край) прорвало дамбу, которая была создана для сдерживания паводка. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС).

«Дамбу, которую создали для сдерживания паводка в Уссурийске, прорвало», — сообщает РАИ Новости, ссылаясь на сообщение ЕДДС. Накануне в городе выпало 117 миллиметров осадков. При этом месячная норма обычно составляет 120-130 миллиметров. В Уссурийском городском округе подтопило 27 частных домов и 111 придомовых территорий.

На ситуацию отреагировал глава Уссурийского городского округа Евгений Корж. По его словам, серьезной опасности в связи с прорывом нет. Жители были эвакуированы. Он уточнил, что промоину сейчас не устранить.

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В Уссурийске (Приморский край) прорвало дамбу, которая была создана для сдерживания паводка. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС). «Дамбу, которую создали для сдерживания паводка в Уссурийске, прорвало», — сообщает РАИ Новости, ссылаясь на сообщение ЕДДС. Накануне в городе выпало 117 миллиметров осадков. При этом месячная норма обычно составляет 120-130 миллиметров. В Уссурийском городском округе подтопило 27 частных домов и 111 придомовых территорий. На ситуацию отреагировал глава Уссурийского городского округа Евгений Корж. По его словам, серьезной опасности в связи с прорывом нет. Жители были эвакуированы. Он уточнил, что промоину сейчас не устранить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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