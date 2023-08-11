11 августа 2023

В Кольцово самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь из-за проблем с двигателем

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Воздушное судно с поломкой было заменено исправным Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» не смог запустить двигатель. Telegram-канал Aviaincident сообщил о неисправности стартера.

Инцидент произошел 10 августа. «При запуске обнаружена неисправность стартера, второй двигатель не запустился. Воздушное судно было заменено», — рассказали Aviaincident. Самолет следовал в московский аэропорт Домодедово.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации ответ не поступил.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» не смог запустить двигатель. Telegram-канал Aviaincident сообщил о неисправности стартера. Инцидент произошел 10 августа. «При запуске обнаружена неисправность стартера, второй двигатель не запустился. Воздушное судно было заменено», — рассказали Aviaincident. Самолет следовал в московский аэропорт Домодедово. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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