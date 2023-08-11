В Кольцово самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь из-за проблем с двигателем

Воздушное судно с поломкой было заменено исправным
В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» не смог запустить двигатель. Telegram-канал Aviaincident сообщил о неисправности стартера.
Инцидент произошел 10 августа. «При запуске обнаружена неисправность стартера, второй двигатель не запустился. Воздушное судно было заменено», — рассказали Aviaincident. Самолет следовал в московский аэропорт Домодедово.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации ответ не поступил.
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