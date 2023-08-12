Москвичка отомстила соседям за шум по ночам доносом о связях с Украиной

Жительница Москвы отправила ложный донос в полицию о том, что жильцы ее подъезда слушают гимн Украины. Так она решила отомстить соседям за громкую музыку. Об этом сообщается в социальных сетях.
«В Останкино жительница донесла на соседей, что они слушают гимн Украины, из мести за шум по ночам», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». Женщину раздражало, что жильцы смежной квартиры громко слушают музыку. По итогам проверки, полицейские выяснили, что сообщение было ложным.
Корреспондент URA.RU направил запрос в управление информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. На момент публикации ответ не поступил.
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