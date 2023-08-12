Москвичка отомстила соседям за шум по ночам доносом о связях с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, полиция
По итогам проверки, полицейские выяснили, что сообщение было ложным Фото:

Жительница Москвы отправила ложный донос в полицию о том, что жильцы ее подъезда слушают гимн Украины. Так она решила отомстить соседям за громкую музыку. Об этом сообщается в социальных сетях.

«В Останкино жительница донесла на соседей, что они слушают гимн Украины, из мести за шум по ночам», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». Женщину раздражало, что жильцы смежной квартиры громко слушают музыку. По итогам проверки, полицейские выяснили, что сообщение было ложным.

Корреспондент URA.RU направил запрос в управление информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. На момент публикации ответ не поступил.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Москвы отправила ложный донос в полицию о том, что жильцы ее подъезда слушают гимн Украины. Так она решила отомстить соседям за громкую музыку. Об этом сообщается в социальных сетях. «В Останкино жительница донесла на соседей, что они слушают гимн Украины, из мести за шум по ночам», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». Женщину раздражало, что жильцы смежной квартиры громко слушают музыку. По итогам проверки, полицейские выяснили, что сообщение было ложным. Корреспондент URA.RU направил запрос в управление информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...