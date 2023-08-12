МИД РФ пообещал Киеву ответ за удары по Крымскому мосту

Атаки Киева по Крымскому мосту не останутся без ответа со стороны России. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа», — сообщила Мария Захарова. Ее письмо опубликовано на сайте российского дипведомства. Кроме того, Захарова отметила, что подобные атаки Киева показывают миру всю его истинную сущность.
Украинские войска трижды за день пытались ударить по Крыму и по Крымскому мосту в частности. Так, утром 12 августа они выпустили по полуострову около 20 беспилотников, а позже пытались атаковать главный мост региона переделанной зенитной ракетой.
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