Минобороны РФ отчиталось о необычной попытке Киева разбить Крымский мост

Вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост переделанной ракетой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Киев попытался атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант», — сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что средствами ПВО ракета была вовремя обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет — подытожили в ведомстве.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о сбитии российской ПВО двух ракет в районе Керченского пролива. Его советник Олег Крючков, в свою очередь, добавил, что российскими спецслужбами у Крымского моста была создана дымовая завеса. Сама переправа не пострадала, вскоре по мосту вновь запустят движение.
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