Минобороны РФ отчиталось о необычной попытке Киева разбить Крымский мост

МО РФ: Киев запустил по Крымскому мосту переделанную зенитную ракету
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Средствами ПВО ракета была вовремя обнаружена и перехвачена в воздухе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост переделанной ракетой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Киев попытался атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант», — сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что средствами ПВО ракета была вовремя обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет — подытожили в ведомстве.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о сбитии российской ПВО двух ракет в районе Керченского пролива. Его советник Олег Крючков, в свою очередь, добавил, что российскими спецслужбами у Крымского моста была создана дымовая завеса. Сама переправа не пострадала, вскоре по мосту вновь запустят движение.

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Вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост переделанной ракетой. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Киев попытался атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант», — сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что средствами ПВО ракета была вовремя обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет — подытожили в ведомстве. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о сбитии российской ПВО двух ракет в районе Керченского пролива. Его советник Олег Крючков, в свою очередь, добавил, что российскими спецслужбами у Крымского моста была создана дымовая завеса. Сама переправа не пострадала, вскоре по мосту вновь запустят движение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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