Минобороны заявило об атаке 20 беспилотников на Крым

12 августа 2023 в 07:55 Размер текста - 17 +

14 дронов уничтожены ПВО РФ, еще шесть — средствами РЭБ Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU В Крыму за ночь уничтожили 14 украинских беспилотников. Они были поражены средствами противовоздушной обороны РФ. Еще шесть были ликвидированы при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «14 беспилотников украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Шесть подавлены средствами РЭБ», — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение приводит РИА Новости. Киев регулярно атакует российские территории. Накануне украинский дрон взорвался у Москвы-реки.

В Крыму за ночь уничтожили 14 украинских беспилотников. Они были поражены средствами противовоздушной обороны РФ. Еще шесть были ликвидированы при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «14 беспилотников украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Шесть подавлены средствами РЭБ», — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение приводит РИА Новости. Киев регулярно атакует российские территории. Накануне украинский дрон взорвался у Москвы-реки.