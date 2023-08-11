11 августа 2023

Минобороны заявило об атаке 20 беспилотников на Крым

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Дрон. stock, бпла, беспилотник, stock,  дрон
14 дронов уничтожены ПВО РФ, еще шесть — средствами РЭБ Фото:

В Крыму за ночь уничтожили 14 украинских беспилотников. Они были поражены средствами противовоздушной обороны РФ. Еще шесть были ликвидированы при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«14 беспилотников украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Шесть подавлены средствами РЭБ», — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение приводит РИА Новости.

Киев регулярно атакует российские территории. Накануне украинский дрон взорвался у Москвы-реки.

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В Крыму за ночь уничтожили 14 украинских беспилотников. Они были поражены средствами противовоздушной обороны РФ. Еще шесть были ликвидированы при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «14 беспилотников украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Шесть подавлены средствами РЭБ», — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение приводит РИА Новости. Киев регулярно атакует российские территории. Накануне украинский дрон взорвался у Москвы-реки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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