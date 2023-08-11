Минобороны заявило об атаке 20 беспилотников на Крым

14 дронов уничтожены ПВО РФ, еще шесть — средствами РЭБ
В Крыму за ночь уничтожили 14 украинских беспилотников. Они были поражены средствами противовоздушной обороны РФ. Еще шесть были ликвидированы при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«14 беспилотников украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Шесть подавлены средствами РЭБ», — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение приводит РИА Новости.
Киев регулярно атакует российские территории. Накануне украинский дрон взорвался у Москвы-реки.
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