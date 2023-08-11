Полицию вызвала администрация парка
Возле парка Маяковского в Екатеринбурге полицейские задержали уличного торговца детскими игрушками и шариками. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«К продавцу возле парка подошли полицейские. Начали снимать лоток с шариками и игрушками на камеру. Вероятно, что у продавца не было разрешения на торговлю», — сообщил читатель URA.RU.
Очевидец отметил, что до прихода полицейских к продавцу подходил кто-то из администрации парка. После этого прибыли сотрудники и конфисковали товар.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу парка Маяковского. На момент публикации ответ не поступил.
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