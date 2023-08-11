11 августа 2023

В Екатеринбурге полиция конфисковала игрушки уличного торговца. Фото, видео

В Екатеринбурге у парка Маяковского полиция изъяла игрушки у нелегального продавца
© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят восьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, парк маяковского, люди на улице, цпкио имени маяковского
Полицию вызвала администрация парка Фото:

Возле парка Маяковского в Екатеринбурге полицейские задержали уличного торговца детскими игрушками и шариками. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«К продавцу возле парка подошли полицейские. Начали снимать лоток с шариками и игрушками на камеру. Вероятно, что у продавца не было разрешения на торговлю», — сообщил читатель URA.RU.

Очевидец отметил, что до прихода полицейских к продавцу подходил кто-то из администрации парка. После этого прибыли сотрудники и конфисковали товар.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу парка Маяковского. На момент публикации ответ не поступил.

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Возле парка Маяковского в Екатеринбурге полицейские задержали уличного торговца детскими игрушками и шариками. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «К продавцу возле парка подошли полицейские. Начали снимать лоток с шариками и игрушками на камеру. Вероятно, что у продавца не было разрешения на торговлю», — сообщил читатель URA.RU. Очевидец отметил, что до прихода полицейских к продавцу подходил кто-то из администрации парка. После этого прибыли сотрудники и конфисковали товар. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу парка Маяковского. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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