В Госдуме предложили бизнесу совместно решать демографические проблемы

Депутат Госдумы Буцкая: бизнес может помочь в повышении рождаемости в РФ

13 августа 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

Работодатели предлагают различные условия, чтобы сохранить квалифицированного работника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские работодатели могут помочь в решении демографической проблемы, мотивируя своих работников рожать детей. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Есть государственные меры поддержки. Государство очень много делает. 10 миллионов детей получают единое пособие. Но кроме государственных мер поддержки, есть еще поддержка со стороны работодателя. Соединение бизнеса и государства для решения демографического вопроса, это одна из основных тенденций. Если нам к этому присоединить вузы плюс государство, то система заработает», — сказала Татьяна Буцкая. «Каждый раз, когда выступаю перед бизнес-сообществом, говорю, что у нас пять миллионов юридических лиц. Если каждое юридическое лицо хотя бы одного своего сотрудника в год смотивирует, чтобы в их семье родился ребенок, это будет пять миллионов детей. Как вариант, такое можно подумать», — добавила депутат Госдумы. Татьяна Буцкая отметила, что такой подход также важен и для бизнеса. «Сейчас время не работодателя, а соискателя. Каждый бизнес, особенно крупный, заинтересован в рабочих руках. Именно поэтому работодатели сейчас создают условия с квартирами, ДМС, бесплатными летними лагерями для того, чтобы удержать высококвалифицированные кадры», — подчеркнула она. При этом, отметила собеседница агентства, решение демографических проблем складывается из множества факторов. «Демография — это рождаемость, смертность и миграция. В каждом из этих пунктов есть большой список того, что надо сделать. Понятно, что рождаемость нас интересует больше, потому что это не только про тех, сколько будет жить, а про тех, кто будет жить. Если взять, например, Японию с такой продолжительностью здоровой жизни, то там мало рождается детей, зато люди живут долго. Это страна не про будущее. Максимум — про настоящее», — заключила парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские работодатели могут помочь в решении демографической проблемы, мотивируя своих работников рожать детей. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Есть государственные меры поддержки. Государство очень много делает. 10 миллионов детей получают единое пособие. Но кроме государственных мер поддержки, есть еще поддержка со стороны работодателя. Соединение бизнеса и государства для решения демографического вопроса, это одна из основных тенденций. Если нам к этому присоединить вузы плюс государство, то система заработает», — сказала Татьяна Буцкая. «Каждый раз, когда выступаю перед бизнес-сообществом, говорю, что у нас пять миллионов юридических лиц. Если каждое юридическое лицо хотя бы одного своего сотрудника в год смотивирует, чтобы в их семье родился ребенок, это будет пять миллионов детей. Как вариант, такое можно подумать», — добавила депутат Госдумы. Татьяна Буцкая отметила, что такой подход также важен и для бизнеса. «Сейчас время не работодателя, а соискателя. Каждый бизнес, особенно крупный, заинтересован в рабочих руках. Именно поэтому работодатели сейчас создают условия с квартирами, ДМС, бесплатными летними лагерями для того, чтобы удержать высококвалифицированные кадры», — подчеркнула она. При этом, отметила собеседница агентства, решение демографических проблем складывается из множества факторов. «Демография — это рождаемость, смертность и миграция. В каждом из этих пунктов есть большой список того, что надо сделать. Понятно, что рождаемость нас интересует больше, потому что это не только про тех, сколько будет жить, а про тех, кто будет жить. Если взять, например, Японию с такой продолжительностью здоровой жизни, то там мало рождается детей, зато люди живут долго. Это страна не про будущее. Максимум — про настоящее», — заключила парламентарий.