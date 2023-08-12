Жителей ХМАО ждет жаркая погода и перепады температур

13 августа 2023 в 06:27 Размер текста - 17 +

На территорию округа снова придет жаркая погода Фото: Нина Калинина © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе неделя начнется с потепления до 28 градусов, а ночью температура воздуха резко будет опускаться местами до 2 градусов тепла. Об этом сообщают синоптики на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На территории Ханты-Мансийского автономного округа ночью 14 августа температура воздуха составит от 8 до 13 градусов тепла, местами 2 градуса. Днем стрелки термометра поднимутся от 23 до 28 градусов. В отдельных районах возможен туман и кратковременные дожди», — сообщают синоптики на сайте управления. Во вторник 15 августа на территории округа ночью ожидается 9 — 14 градусов тепла, а днем от 22 до 27 градусов. Возможны кратковременные дожди. Ранее синоптики обещали на территории ХМАО похолодание до 2 градусов тепла в ночь на 11 августа. Низкие ночные температуры сопровождались северным ветром 6—11 метров в секунду.

В Ханты-Мансийском автономном округе неделя начнется с потепления до 28 градусов, а ночью температура воздуха резко будет опускаться местами до 2 градусов тепла. Об этом сообщают синоптики на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На территории Ханты-Мансийского автономного округа ночью 14 августа температура воздуха составит от 8 до 13 градусов тепла, местами 2 градуса. Днем стрелки термометра поднимутся от 23 до 28 градусов. В отдельных районах возможен туман и кратковременные дожди», — сообщают синоптики на сайте управления. Во вторник 15 августа на территории округа ночью ожидается 9 — 14 градусов тепла, а днем от 22 до 27 градусов. Возможны кратковременные дожди. Ранее синоптики обещали на территории ХМАО похолодание до 2 градусов тепла в ночь на 11 августа. Низкие ночные температуры сопровождались северным ветром 6—11 метров в секунду.