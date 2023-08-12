12 августа 2023
11 августа 2023

Жителей ХМАО ждет жаркая погода и перепады температур

© Служба новостей «URA.RU»
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Египет, отдых туристов, сердце, солнце, любовь
На территорию округа снова придет жаркая погода Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе неделя начнется с потепления до 28 градусов, а ночью температура воздуха резко будет опускаться местами до 2 градусов тепла. Об этом сообщают синоптики на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На территории Ханты-Мансийского автономного округа ночью 14 августа температура воздуха составит от 8 до 13 градусов тепла, местами 2 градуса. Днем стрелки термометра поднимутся от 23 до 28 градусов. В отдельных районах возможен туман и кратковременные дожди», — сообщают синоптики на сайте управления.

Во вторник 15 августа на территории округа ночью ожидается 9 — 14 градусов тепла, а днем от 22 до 27 градусов. Возможны кратковременные дожди.

Ранее синоптики обещали на территории ХМАО похолодание до 2 градусов тепла в ночь на 11 августа. Низкие ночные температуры сопровождались северным ветром 6—11 метров в секунду.

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В Ханты-Мансийском автономном округе неделя начнется с потепления до 28 градусов, а ночью температура воздуха резко будет опускаться местами до 2 градусов тепла. Об этом сообщают синоптики на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На территории Ханты-Мансийского автономного округа ночью 14 августа температура воздуха составит от 8 до 13 градусов тепла, местами 2 градуса. Днем стрелки термометра поднимутся от 23 до 28 градусов. В отдельных районах возможен туман и кратковременные дожди», — сообщают синоптики на сайте управления. Во вторник 15 августа на территории округа ночью ожидается 9 — 14 градусов тепла, а днем от 22 до 27 градусов. Возможны кратковременные дожди. Ранее синоптики обещали на территории ХМАО похолодание до 2 градусов тепла в ночь на 11 августа. Низкие ночные температуры сопровождались северным ветром 6—11 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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