Жителей ХМАО ждет жаркая погода и перепады температур

В Ханты-Мансийском автономном округе неделя начнется с потепления до 28 градусов, а ночью температура воздуха резко будет опускаться местами до 2 градусов тепла. Об этом сообщают синоптики на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«На территории Ханты-Мансийского автономного округа ночью 14 августа температура воздуха составит от 8 до 13 градусов тепла, местами 2 градуса. Днем стрелки термометра поднимутся от 23 до 28 градусов. В отдельных районах возможен туман и кратковременные дожди», — сообщают синоптики на сайте управления.
Во вторник 15 августа на территории округа ночью ожидается 9 — 14 градусов тепла, а днем от 22 до 27 градусов. Возможны кратковременные дожди.
Ранее синоптики обещали на территории ХМАО похолодание до 2 градусов тепла в ночь на 11 августа. Низкие ночные температуры сопровождались северным ветром 6—11 метров в секунду.
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