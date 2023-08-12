Курганская частная больница требует с городской школы сотни тысяч рублей

В Кургане частная больница «РЖД-Медицина» требует с городской школы № 29 вернуть задолженность — 245 тысяч рублей. Об этом говорится в судебном документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Курганской области.
«Частное учреждение здравоохранения больница „РЖД-Медицина“ взыскивает 245 тысяч 292 рубля с общеобразовательной школы № 29 Кургана. Долг связан с оказанием возмездных медицинских услуг», — написано в судебном приказе.
Арбитражный суд решил взыскать со школы № 29 основной долг и пени в сумме 2 тысячи 514 рублей. Судебный приказ вступил в законную силу.
Ранее в Кургане частная больница «РЖД-Медицина» взыскала деньги с гимназии № 30, школы № 20, детсада «Родничок» и с курганского дворца детского творчества.
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