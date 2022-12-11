Частная больница судится с курганскими гимназией, школой и детсадом

Больница «РЖД-Медицина» подала в суд на курганские образовательные организации Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Частное учреждение здравоохранения «Больница „РЖД-Медицина“ города Курган» подало в суд сразу на несколько образовательных учреждений региона. Эта информация опубликована в картотеке дел Арбитражного суда. В числе ответчиков значится «Гимназия № 30».

«Взыскать с муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Кургана „Гимназия № 30“ в пользу частного учреждения здравоохранения „Больница ‚РЖД-Медицина‘ города Курган“ основной долг. Сумма долга по договору <…> 5 100 рублей», — указано в решении суда.

На ответчика также возложены расходы по оплате госпошлины в размере одной тысячи рублей. В документе поясняется, что должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить возражения относительного его исполнения. В число ответчиков также вошли детский сад «Родничок», курганский дворец детского творчества и средняя школа № 20.

О том, что курганская компания отсудит у Звериноголовской районной больницы задолженность за оплату поставок расходных материалов, URA.RU писало ранее. Ответчик не явился на судебное заседание, поэтому оно было проведено в его отсутствие.