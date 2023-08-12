Губернатор ХМАО поздравила строителей с профессиональным праздником

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником. Свое обращение глава региона опубликовала в социальных сетях.
«Уважаемые строители, ветераны строительной отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником. Строители создают условия для улучшения жизни югорчан, обеспечивают территориальное, инфраструктурное, социально-экономическое развитие Югры. С Днем строителя!» — написала Комарова в своем telegram-канале.
Губернатор подвела итоги прошлого года и поделилась планами на текущий. В прошлом году в регионе построили 877,8 тысячи квадратных метров жилья. Был сделан капитальный ремонт в 441 доме. А в этом году планируется построить 950 тысяч квадратных метров жилья и отремонтировать 227 домов.
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