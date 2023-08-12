12 августа 2023
11 августа 2023

Губернатор ХМАО поздравила строителей с профессиональным праздником

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторы на семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ. Москва, комарова наталья
Свое обращение к строителям губернатор опубликовала в социальной сети Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником. Свое обращение глава региона опубликовала в социальных сетях.

«Уважаемые строители, ветераны строительной отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником. Строители создают условия для улучшения жизни югорчан, обеспечивают территориальное, инфраструктурное, социально-экономическое развитие Югры. С Днем строителя!» — написала Комарова в своем telegram-канале.

Губернатор подвела итоги прошлого года и поделилась планами на текущий. В прошлом году в регионе построили 877,8 тысячи квадратных метров жилья. Был сделан капитальный ремонт в 441 доме. А в этом году планируется построить 950 тысяч квадратных метров жилья и отремонтировать 227 домов.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником. Свое обращение глава региона опубликовала в социальных сетях. «Уважаемые строители, ветераны строительной отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником. Строители создают условия для улучшения жизни югорчан, обеспечивают территориальное, инфраструктурное, социально-экономическое развитие Югры. С Днем строителя!» — написала Комарова в своем telegram-канале. Губернатор подвела итоги прошлого года и поделилась планами на текущий. В прошлом году в регионе построили 877,8 тысячи квадратных метров жилья. Был сделан капитальный ремонт в 441 доме. А в этом году планируется построить 950 тысяч квадратных метров жилья и отремонтировать 227 домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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