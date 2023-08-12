Губернатор ЯНАО поздравил строителей с профессиональным праздником

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил работников строительной отрасли и отметил их роль в развитие инфраструктуры региона. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Труд специалистов строительной сферы — основа динамичного развития сегодняшнего Ямала. Благодаря вам мы оставляем в прошлом „деревянный“ Ямал. Качество жизни в округе каждый день меняется к лучшему: жители получают современные детские сады, школы и больницы, жилые дома, объекты отдыха, культуры и спорта», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте окружного правительства.
Артюхов уверен, что труд и мастерство строителей ЯНАО делают регион красивым и прогрессивным. Он пожелал представителям отрасли интересных проектов, новых достижений и успехов во всем.
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