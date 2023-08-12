12 августа 2023
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Губернатор ЯНАО поздравил строителей с профессиональным праздником

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов пожелал строителям ЯНАО интересных проектов Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил работников строительной отрасли и отметил их роль в развитие инфраструктуры региона. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Труд специалистов строительной сферы — основа динамичного развития сегодняшнего Ямала. Благодаря вам мы оставляем в прошлом „деревянный“ Ямал. Качество жизни в округе каждый день меняется к лучшему: жители получают современные детские сады, школы и больницы, жилые дома, объекты отдыха, культуры и спорта», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте окружного правительства.

Артюхов уверен, что труд и мастерство строителей ЯНАО делают регион красивым и прогрессивным. Он пожелал представителям отрасли интересных проектов, новых достижений и успехов во всем.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил работников строительной отрасли и отметил их роль в развитие инфраструктуры региона. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Труд специалистов строительной сферы — основа динамичного развития сегодняшнего Ямала. Благодаря вам мы оставляем в прошлом „деревянный“ Ямал. Качество жизни в округе каждый день меняется к лучшему: жители получают современные детские сады, школы и больницы, жилые дома, объекты отдыха, культуры и спорта», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте окружного правительства. Артюхов уверен, что труд и мастерство строителей ЯНАО делают регион красивым и прогрессивным. Он пожелал представителям отрасли интересных проектов, новых достижений и успехов во всем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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