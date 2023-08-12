12 августа 2023
11 августа 2023

Пермский врач стал номинантом премии «Первые лица»

Пермский врач Михаил Падруль номинирован на премию «Первые лица»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, томограф, медицина, кабинет врача, клиника, кт, компьютерная томография, врач, больница, медицинские исследования, доктор, медик
Пермский врач Михаил Падруль стал номинантом престижной премии Фото:

Профессор Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) Михаил Падруль стал номинантом всероссийской премии «Первые лица». Информация об этом опубликована на странице университета в соцсети «ВКонтакте».

«Михаил Падруль номинирован на премию „Первые лица“. Награждаются премией специалисты, которые внесли заметный вклад в развитие перинатальной медицины в России», — говорится в посте.

В университете подчеркнули, что профессор Падруль прошел путь от врача-интерна до советника ректора. Он возглавляет кафедру акушерства и гинекологии ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера, оперирует самых сложных больных в Пермском крае.

На сайте организаторов премии «Первые лица» указаны сроки голосования за номинантов. Отборочный тур завершится в сентябре, награждение запланировано на октябрь.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач РФ» заведующему отделением травматологии и ортопедии Пермской краевой детской клинической больницы Николаю Белокрылову. Награду медик получил за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

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Профессор Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) Михаил Падруль стал номинантом всероссийской премии «Первые лица». Информация об этом опубликована на странице университета в соцсети «ВКонтакте». «Михаил Падруль номинирован на премию „Первые лица“. Награждаются премией специалисты, которые внесли заметный вклад в развитие перинатальной медицины в России», — говорится в посте. В университете подчеркнули, что профессор Падруль прошел путь от врача-интерна до советника ректора. Он возглавляет кафедру акушерства и гинекологии ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера, оперирует самых сложных больных в Пермском крае. На сайте организаторов премии «Первые лица» указаны сроки голосования за номинантов. Отборочный тур завершится в сентябре, награждение запланировано на октябрь. Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач РФ» заведующему отделением травматологии и ортопедии Пермской краевой детской клинической больницы Николаю Белокрылову. Награду медик получил за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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