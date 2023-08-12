Пермский врач стал номинантом премии «Первые лица»

Профессор Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) Михаил Падруль стал номинантом всероссийской премии «Первые лица». Информация об этом опубликована на странице университета в соцсети «ВКонтакте».
«Михаил Падруль номинирован на премию „Первые лица“. Награждаются премией специалисты, которые внесли заметный вклад в развитие перинатальной медицины в России», — говорится в посте.
В университете подчеркнули, что профессор Падруль прошел путь от врача-интерна до советника ректора. Он возглавляет кафедру акушерства и гинекологии ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера, оперирует самых сложных больных в Пермском крае.
На сайте организаторов премии «Первые лица» указаны сроки голосования за номинантов. Отборочный тур завершится в сентябре, награждение запланировано на октябрь.
Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач РФ» заведующему отделением травматологии и ортопедии Пермской краевой детской клинической больницы Николаю Белокрылову. Награду медик получил за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
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