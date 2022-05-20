Путин наградил пермского врача-травматолога

20 мая 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Травматолог Николая Белокрылова имеет множество наград Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач РФ» заведующему отделением травматологии и ортопедии Пермской краевой детской клинической больницы Николаю Белокрылову. Награду медик получил за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, указано на сайте краевого минздрава. Белокрылов — врач с 40-летним стажем, уже 24 года является бессменным заведующим отделением. На его счету сотни тяжелых больных, опасных ситуаций, закончившихся благополучно. Совсем недавно Белокрылов провел очередную операцию и успешно пришил полностью ампутированную руку. После реабилитации, функции конечности удалось восстановить. В копилке Николая Белокрылова множество наград, включая звание «Лучший врач России» в номинации «Травматолог-ортопед». «Николай виртуозно управляет одной из сильнейших хирургических служб в нашем медучреждении. Под его руководством, травматологи-ортопеды в год проводят около 1500-2000 операций, в том числе высокотехнологичных», — поделился главный врач краевой детской больницы Дмитрий Антонов. Николай Белокрылов оказывает квалифицированную хирургическую помощь детям Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач РФ» заведующему отделением травматологии и ортопедии Пермской краевой детской клинической больницы Николаю Белокрылову. Награду медик получил за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, указано на сайте краевого минздрава. Белокрылов — врач с 40-летним стажем, уже 24 года является бессменным заведующим отделением. На его счету сотни тяжелых больных, опасных ситуаций, закончившихся благополучно. Совсем недавно Белокрылов провел очередную операцию и успешно пришил полностью ампутированную руку. После реабилитации, функции конечности удалось восстановить. В копилке Николая Белокрылова множество наград, включая звание «Лучший врач России» в номинации «Травматолог-ортопед». «Николай виртуозно управляет одной из сильнейших хирургических служб в нашем медучреждении. Под его руководством, травматологи-ортопеды в год проводят около 1500-2000 операций, в том числе высокотехнологичных», — поделился главный врач краевой детской больницы Дмитрий Антонов.