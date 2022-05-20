Путин наградил пермского врача-травматолога

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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, операционная, хирургия, светильник, операция, операционный блок, медицина, реанимация, операционное отделение
Травматолог Николая Белокрылова имеет множество наград Фото:

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач РФ» заведующему отделением травматологии и ортопедии Пермской краевой детской клинической больницы Николаю Белокрылову. Награду медик получил за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, указано на сайте краевого минздрава.

Белокрылов — врач с 40-летним стажем, уже 24 года является бессменным заведующим отделением. На его счету сотни тяжелых больных, опасных ситуаций, закончившихся благополучно. Совсем недавно Белокрылов провел очередную операцию и успешно пришил полностью ампутированную руку. После реабилитации, функции конечности удалось восстановить.

В копилке Николая Белокрылова множество наград, включая звание «Лучший врач России» в номинации «Травматолог-ортопед». «Николай виртуозно управляет одной из сильнейших хирургических служб в нашем медучреждении. Под его руководством, травматологи-ортопеды в год проводят около 1500-2000 операций, в том числе высокотехнологичных», — поделился главный врач краевой детской больницы Дмитрий Антонов.

Николай Белокрылов оказывает квалифицированную хирургическую помощь детям
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Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач РФ» заведующему отделением травматологии и ортопедии Пермской краевой детской клинической больницы Николаю Белокрылову. Награду медик получил за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, указано на сайте краевого минздрава. Белокрылов — врач с 40-летним стажем, уже 24 года является бессменным заведующим отделением. На его счету сотни тяжелых больных, опасных ситуаций, закончившихся благополучно. Совсем недавно Белокрылов провел очередную операцию и успешно пришил полностью ампутированную руку. После реабилитации, функции конечности удалось восстановить. В копилке Николая Белокрылова множество наград, включая звание «Лучший врач России» в номинации «Травматолог-ортопед». «Николай виртуозно управляет одной из сильнейших хирургических служб в нашем медучреждении. Под его руководством, травматологи-ортопеды в год проводят около 1500-2000 операций, в том числе высокотехнологичных», — поделился главный врач краевой детской больницы Дмитрий Антонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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