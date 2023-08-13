Харьковские власти отчитались об эвакуации 200 человек из Купянского района

В Купянском районе была объявлена эвакуация 9 августа
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
После объявления эвакуации в Купянском районе Харьковской области регион покинули более 200 человек. Об этом сообщил украинский глава областной военной администрации Олег Синегубов.
«Всего с 9 августа вывезли 204 человека, из них 71 ребенок», — написал Олег Синегубов в своем telegram-канале. Он отметил, что 13 августа регион покинули 111 человек.
Эвакуация в регионе была объявлена из-за продвижения российских сил. В списке на эвакуацию находятся 37 населенных пунктов. По данным на 10 августа, российской армии осталось пройти семь километров до города Купянск.
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