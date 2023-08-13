Харьковские власти отчитались об эвакуации 200 человек из Купянского района

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В Купянском районе была объявлена эвакуация 9 августа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После объявления эвакуации в Купянском районе Харьковской области регион покинули более 200 человек. Об этом сообщил украинский глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«Всего с 9 августа вывезли 204 человека, из них 71 ребенок», — написал Олег Синегубов в своем telegram-канале. Он отметил, что 13 августа регион покинули 111 человек.

Эвакуация в регионе была объявлена из-за продвижения российских сил. В списке на эвакуацию находятся 37 населенных пунктов. По данным на 10 августа, российской армии осталось пройти семь километров до города Купянск.

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После объявления эвакуации в Купянском районе Харьковской области регион покинули более 200 человек. Об этом сообщил украинский глава областной военной администрации Олег Синегубов. «Всего с 9 августа вывезли 204 человека, из них 71 ребенок», — написал Олег Синегубов в своем telegram-канале. Он отметил, что 13 августа регион покинули 111 человек. Эвакуация в регионе была объявлена из-за продвижения российских сил. В списке на эвакуацию находятся 37 населенных пунктов. По данным на 10 августа, российской армии осталось пройти семь километров до города Купянск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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