Харьковские власти отчитались об эвакуации 200 человек из Купянского района 13 августа 2023 в 14:00 Размер текста - 17 + В Купянском районе была объявлена эвакуация 9 августа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После объявления эвакуации в Купянском районе Харьковской области регион покинули более 200 человек. Об этом сообщил украинский глава областной военной администрации Олег Синегубов. «Всего с 9 августа вывезли 204 человека, из них 71 ребенок», — написал Олег Синегубов в своем telegram-канале. Он отметил, что 13 августа регион покинули 111 человек. Эвакуация в регионе была объявлена из-за продвижения российских сил. В списке на эвакуацию находятся 37 населенных пунктов. По данным на 10 августа, российской армии осталось пройти семь километров до города Купянск. После объявления эвакуации в Купянском районе Харьковской области регион покинули более 200 человек. Об этом сообщил украинский глава областной военной администрации Олег Синегубов. «Всего с 9 августа вывезли 204 человека, из них 71 ребенок», — написал Олег Синегубов в своем telegram-канале. Он отметил, что 13 августа регион покинули 111 человек. Эвакуация в регионе была объявлена из-за продвижения российских сил. В списке на эвакуацию находятся 37 населенных пунктов. По данным на 10 августа, российской армии осталось пройти семь километров до города Купянск. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям