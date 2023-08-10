Украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Купянске

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Паводок и наводнение после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Херсон, эвакуация, семья, автобус, внук, бабушка
Власти Купянска объявили обязательную эвакуацию в регионе Фото:

В Купянском районе Харьковской области объявлена обязательная эвакуация. Ранее власти городского округа призывали жителей к перемещению на более безопасные территории.

«В списке [на эвакуацию] 37 населенных пунктов, в том числе частично сам город Купянск», — передают информацию РИА Новости. Ранее власти сообщали, что обстрелы в регионе участились.

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В Купянском районе Харьковской области объявлена обязательная эвакуация. Ранее власти городского округа призывали жителей к перемещению на более безопасные территории. «В списке [на эвакуацию] 37 населенных пунктов, в том числе частично сам город Купянск», — передают информацию РИА Новости. Ранее власти сообщали, что обстрелы в регионе участились.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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