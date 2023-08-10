Украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Купянске

Власти Купянска объявили обязательную эвакуацию в регионе
В Купянском районе Харьковской области объявлена обязательная эвакуация. Ранее власти городского округа призывали жителей к перемещению на более безопасные территории.
«В списке [на эвакуацию] 37 населенных пунктов, в том числе частично сам город Купянск», — передают информацию РИА Новости. Ранее власти сообщали, что обстрелы в регионе участились.
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