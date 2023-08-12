В Куртамышском округе Курганской области в ночь на 13 августа перевернулся легковой автомобиль. Водитель погиб. Об этом сообщило издание «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте».
«Возле села Пушкино 13 августа около часа ночи произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель ВАЗ не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Водитель скончался на месте», — написано в посте.
Уточняется, что в аварии выжили двое детей и женщина, которые находились в легковом автомобиле. Их доставили в Куртамышскую межрайонную больницу №6.
URA.RU направило редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
Обновлено 13 августа в 15:20 по уральскому времени:
В ответе пресс-службы УГИБДД МВД России по Курганской области говорится, что пассажирами перевернувшегося автомобиля ВАЗ 21102 были — молодая женщина 1995 года рождения и два мальчика 2015 и 2020 годов рождения. Дети перевозились с использованием детских удерживающих устройств. Женщина и дети госпитализированы в больницу с травмами.
В Куртамышском округе Курганской области ночью 13 августа перевернулся легковой автомобиль
Фото: предоставлено УГИБДД МВД России по Курганской области
В Куртамышском округе Курганской области 13 августа ночью погиб водитель в автомобиле ВАЗ
Фото: предоставлено УГИБДД МВД России по Курганской области
В Куртамышском округе Курганской области в ночь на 13 августа перевернулся легковой автомобиль. Водитель погиб. Об этом сообщило издание «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте». «Возле села Пушкино 13 августа около часа ночи произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель ВАЗ не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Водитель скончался на месте», — написано в посте. Уточняется, что в аварии выжили двое детей и женщина, которые находились в легковом автомобиле. Их доставили в Куртамышскую межрайонную больницу №6. URA.RU направило редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Курганской области. Ответ ожидается. Обновлено 13 августа в 15:20 по уральскому времени: В ответе пресс-службы УГИБДД МВД России по Курганской области говорится, что пассажирами перевернувшегося автомобиля ВАЗ 21102 были — молодая женщина 1995 года рождения и два мальчика 2015 и 2020 годов рождения. Дети перевозились с использованием детских удерживающих устройств. Женщина и дети госпитализированы в больницу с травмами.