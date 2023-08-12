12 августа 2023
11 августа 2023

В Курганской области перевернулся легковой автомобиль, погиб водитель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, перевернутая машина, дпс
Возле курганского села Пушкино произошла авария, в которой погиб водитель Фото:

В Куртамышском округе Курганской области в ночь на 13 августа перевернулся легковой автомобиль. Водитель погиб. Об этом сообщило издание «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте».

«Возле села Пушкино 13 августа около часа ночи произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель ВАЗ не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Водитель скончался на месте», — написано в посте.

Уточняется, что в аварии выжили двое детей и женщина, которые находились в легковом автомобиле. Их доставили в Куртамышскую межрайонную больницу №6.

URA.RU направило редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.

Обновлено 13 августа в 15:20 по уральскому времени:

В ответе пресс-службы УГИБДД МВД России по Курганской области говорится, что пассажирами перевернувшегося автомобиля ВАЗ 21102 были — молодая женщина 1995 года рождения и два мальчика 2015 и 2020 годов рождения. Дети перевозились с использованием детских удерживающих устройств. Женщина и дети госпитализированы в больницу с травмами.

В Куртамышском округе Курганской области ночью 13 августа перевернулся легковой автомобиль
В Куртамышском округе Курганской области ночью 13 августа перевернулся легковой автомобиль
Фото:
В Куртамышском округе Курганской области 13 августа ночью погиб водитель в автомобиле ВАЗ
В Куртамышском округе Курганской области 13 августа ночью погиб водитель в автомобиле ВАЗ
Фото:

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В Куртамышском округе Курганской области в ночь на 13 августа перевернулся легковой автомобиль. Водитель погиб. Об этом сообщило издание «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте». «Возле села Пушкино 13 августа около часа ночи произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель ВАЗ не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Водитель скончался на месте», — написано в посте. Уточняется, что в аварии выжили двое детей и женщина, которые находились в легковом автомобиле. Их доставили в Куртамышскую межрайонную больницу №6. URA.RU направило редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Курганской области. Ответ ожидается. Обновлено 13 августа в 15:20 по уральскому времени: В ответе пресс-службы УГИБДД МВД России по Курганской области говорится, что пассажирами перевернувшегося автомобиля ВАЗ 21102 были — молодая женщина 1995 года рождения и два мальчика 2015 и 2020 годов рождения. Дети перевозились с использованием детских удерживающих устройств. Женщина и дети госпитализированы в больницу с травмами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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