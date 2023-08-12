В Курганской области перевернулся легковой автомобиль, погиб водитель. Фото

13 августа 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Возле курганского села Пушкино произошла авария, в которой погиб водитель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Куртамышском округе Курганской области в ночь на 13 августа перевернулся легковой автомобиль. Водитель погиб. Об этом сообщило издание «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте». «Возле села Пушкино 13 августа около часа ночи произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель ВАЗ не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Водитель скончался на месте», — написано в посте. Уточняется, что в аварии выжили двое детей и женщина, которые находились в легковом автомобиле. Их доставили в Куртамышскую межрайонную больницу №6. URA.RU направило редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Курганской области. Ответ ожидается. Обновлено 13 августа в 15:20 по уральскому времени: В ответе пресс-службы УГИБДД МВД России по Курганской области говорится, что пассажирами перевернувшегося автомобиля ВАЗ 21102 были — молодая женщина 1995 года рождения и два мальчика 2015 и 2020 годов рождения. Дети перевозились с использованием детских удерживающих устройств. Женщина и дети госпитализированы в больницу с травмами. В Куртамышском округе Курганской области ночью 13 августа перевернулся легковой автомобиль Фото: предоставлено УГИБДД МВД России по Курганской области В Куртамышском округе Курганской области 13 августа ночью погиб водитель в автомобиле ВАЗ Фото: предоставлено УГИБДД МВД России по Курганской области

В Куртамышском округе Курганской области в ночь на 13 августа перевернулся легковой автомобиль. Водитель погиб. Об этом сообщило издание «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте». «Возле села Пушкино 13 августа около часа ночи произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель ВАЗ не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Водитель скончался на месте», — написано в посте. Уточняется, что в аварии выжили двое детей и женщина, которые находились в легковом автомобиле. Их доставили в Куртамышскую межрайонную больницу №6. URA.RU направило редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Курганской области. Ответ ожидается. Обновлено 13 августа в 15:20 по уральскому времени: В ответе пресс-службы УГИБДД МВД России по Курганской области говорится, что пассажирами перевернувшегося автомобиля ВАЗ 21102 были — молодая женщина 1995 года рождения и два мальчика 2015 и 2020 годов рождения. Дети перевозились с использованием детских удерживающих устройств. Женщина и дети госпитализированы в больницу с травмами.