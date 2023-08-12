Туристы из Екатеринбурга застряли в турецком аэропорту. Скрин

Туристы из Екатеринбурга ожидают вылета из Антальи более 15 часов

13 августа 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Рейс до Екатеринбурга постоянно переносят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Туристы из Екатеринбурга не могут вылететь из турецкой Антальи. Рейс задерживается уже более 15 часов. Об этом URA.RU рассказал наш читатель, находящийся в аэропорту. «Сильно задержали рейс WZ3062 Red Wings Анталья — Екатеринбург. Вылет должен был состояться 12 августа в 21:30. Около 400 человек ждут в аэропорту без воды и еды. Гостиницу предложили спустя 12 часов ожидания, но мы опасаемся туда идти, так как человек, предложивший это, сказал сдать билеты и не предъявил нам никаких документов», — сообщил читатель агентства Сергей. Он отметил, что связь с представителями авиакомпании, туроператора и российского консульства результатов не дали. «Туроператор заявляет, что нужно обращаться в Red Wings, а до них невозможно дозвониться», — сетует Сергей. Как отметил Сергей, после 14 часов пребывания в аэропорту, администрация предложила туристам стакан колы, маленький пакетик картошки и бургер из местного Burger King. «Мы попросили, чтобы нам дали чистой воды, но просьба осталась без внимания, а вода здесь стоит 6 евро за бутылку объемом 0,33. Особенно тяжко приходится детям, которые очень устали», — подчеркнул собеседник. «Самолет, на котором мы должны улететь, все это время стоит в аэропорту, но конкретики насчет времени вылета нет. Рейс постоянно отодвигают по времени. У людей, которые согласились уехать в гостиницу, оторвали корешки на билетах, так что не ясно на какой самолет они сядут», — поделился подробностями Дмитрий. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у представителей авиакомпании и генконсульства РФ в Анталье. На момент публикации ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Туристы из Екатеринбурга не могут вылететь из турецкой Антальи. Рейс задерживается уже более 15 часов. Об этом URA.RU рассказал наш читатель, находящийся в аэропорту. «Сильно задержали рейс WZ3062 Red Wings Анталья — Екатеринбург. Вылет должен был состояться 12 августа в 21:30. Около 400 человек ждут в аэропорту без воды и еды. Гостиницу предложили спустя 12 часов ожидания, но мы опасаемся туда идти, так как человек, предложивший это, сказал сдать билеты и не предъявил нам никаких документов», — сообщил читатель агентства Сергей. Он отметил, что связь с представителями авиакомпании, туроператора и российского консульства результатов не дали. «Туроператор заявляет, что нужно обращаться в Red Wings, а до них невозможно дозвониться», — сетует Сергей. Как отметил Сергей, после 14 часов пребывания в аэропорту, администрация предложила туристам стакан колы, маленький пакетик картошки и бургер из местного Burger King. «Мы попросили, чтобы нам дали чистой воды, но просьба осталась без внимания, а вода здесь стоит 6 евро за бутылку объемом 0,33. Особенно тяжко приходится детям, которые очень устали», — подчеркнул собеседник. «Самолет, на котором мы должны улететь, все это время стоит в аэропорту, но конкретики насчет времени вылета нет. Рейс постоянно отодвигают по времени. У людей, которые согласились уехать в гостиницу, оторвали корешки на билетах, так что не ясно на какой самолет они сядут», — поделился подробностями Дмитрий. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у представителей авиакомпании и генконсульства РФ в Анталье. На момент публикации ответ не поступил.