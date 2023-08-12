12 августа 2023

Туристы из Екатеринбурга застряли в турецком аэропорту. Скрин

Туристы из Екатеринбурга ожидают вылета из Антальи более 15 часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, кольцово, зал ожидания, задержка рейса, информационное табло, вылет откладывается
Рейс до Екатеринбурга постоянно переносят Фото:

Туристы из Екатеринбурга не могут вылететь из турецкой Антальи. Рейс задерживается уже более 15 часов. Об этом URA.RU рассказал наш читатель, находящийся в аэропорту.

«Сильно задержали рейс WZ3062 Red Wings Анталья — Екатеринбург. Вылет должен был состояться 12 августа в 21:30. Около 400 человек ждут в аэропорту без воды и еды. Гостиницу предложили спустя 12 часов ожидания, но мы опасаемся туда идти, так как человек, предложивший это, сказал сдать билеты и не предъявил нам никаких документов», — сообщил читатель агентства Сергей.

Он отметил, что связь с представителями авиакомпании, туроператора и российского консульства результатов не дали. «Туроператор заявляет, что нужно обращаться в Red Wings, а до них невозможно дозвониться», — сетует Сергей.

Как отметил Сергей, после 14 часов пребывания в аэропорту, администрация предложила туристам стакан колы, маленький пакетик картошки и бургер из местного Burger King. «Мы попросили, чтобы нам дали чистой воды, но просьба осталась без внимания, а вода здесь стоит 6 евро за бутылку объемом 0,33. Особенно тяжко приходится детям, которые очень устали», — подчеркнул собеседник.

«Самолет, на котором мы должны улететь, все это время стоит в аэропорту, но конкретики насчет времени вылета нет. Рейс постоянно отодвигают по времени. У людей, которые согласились уехать в гостиницу, оторвали корешки на билетах, так что не ясно на какой самолет они сядут», — поделился подробностями Дмитрий.

Корреспондент URA.RU запросил комментарий у представителей авиакомпании и генконсульства РФ в Анталье. На момент публикации ответ не поступил.

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Туристы из Екатеринбурга не могут вылететь из турецкой Антальи. Рейс задерживается уже более 15 часов. Об этом URA.RU рассказал наш читатель, находящийся в аэропорту. «Сильно задержали рейс WZ3062 Red Wings Анталья — Екатеринбург. Вылет должен был состояться 12 августа в 21:30. Около 400 человек ждут в аэропорту без воды и еды. Гостиницу предложили спустя 12 часов ожидания, но мы опасаемся туда идти, так как человек, предложивший это, сказал сдать билеты и не предъявил нам никаких документов», — сообщил читатель агентства Сергей. Он отметил, что связь с представителями авиакомпании, туроператора и российского консульства результатов не дали. «Туроператор заявляет, что нужно обращаться в Red Wings, а до них невозможно дозвониться», — сетует Сергей. Как отметил Сергей, после 14 часов пребывания в аэропорту, администрация предложила туристам стакан колы, маленький пакетик картошки и бургер из местного Burger King. «Мы попросили, чтобы нам дали чистой воды, но просьба осталась без внимания, а вода здесь стоит 6 евро за бутылку объемом 0,33. Особенно тяжко приходится детям, которые очень устали», — подчеркнул собеседник. «Самолет, на котором мы должны улететь, все это время стоит в аэропорту, но конкретики насчет времени вылета нет. Рейс постоянно отодвигают по времени. У людей, которые согласились уехать в гостиницу, оторвали корешки на билетах, так что не ясно на какой самолет они сядут», — поделился подробностями Дмитрий. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у представителей авиакомпании и генконсульства РФ в Анталье. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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