В МИД РФ высмеяли «переобувшегося» Шольца

Захарова: высказывания Шольца об Украине демонстрируют проблемы с логикой
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Олаф Шольц
Олаф Шольц непоследователен в своих высказываниях, заявила Мария Захарова Фото:
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц демонстрирует «проблемы с логикой», так как он не сдержал своего обещания не принимать решения за украинскую власть и не ставить никаких целей перед Украиной. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«А что у канцлера Шольца с логикой?» — написала Захарова в своем telegram-канале. Она привела примеры высказываний канцлера ФРГ, в которых он в сентябре 2022 года обещал не вмешиваться в дела Украины и не принимать решений за украинское руководство. Но затем, начиная с марта 2023 года, риторика Шольца сменилась на тезисы о том, что Киев ни при каких обстоятельствах не должен соглашаться на переговоры с Россией и замораживание конфликта.

Ранее бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно принимать решение о проведении мирных переговоров с Россией. Он отметил, что в конфликт на Украине вовлечены многие страны Запада, и у них есть право участвовать в переговорах.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц демонстрирует «проблемы с логикой», так как он не сдержал своего обещания не принимать решения за украинскую власть и не ставить никаких целей перед Украиной. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «А что у канцлера Шольца с логикой?» — написала Захарова в своем telegram-канале. Она привела примеры высказываний канцлера ФРГ, в которых он в сентябре 2022 года обещал не вмешиваться в дела Украины и не принимать решений за украинское руководство. Но затем, начиная с марта 2023 года, риторика Шольца сменилась на тезисы о том, что Киев ни при каких обстоятельствах не должен соглашаться на переговоры с Россией и замораживание конфликта. Ранее бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно принимать решение о проведении мирных переговоров с Россией. Он отметил, что в конфликт на Украине вовлечены многие страны Запада, и у них есть право участвовать в переговорах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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