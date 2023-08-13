В МИД РФ высмеяли «переобувшегося» Шольца

Захарова: высказывания Шольца об Украине демонстрируют проблемы с логикой

13 августа 2023 в 22:21 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц непоследователен в своих высказываниях, заявила Мария Захарова Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер ФРГ Олаф Шольц демонстрирует «проблемы с логикой», так как он не сдержал своего обещания не принимать решения за украинскую власть и не ставить никаких целей перед Украиной. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «А что у канцлера Шольца с логикой?» — написала Захарова в своем telegram-канале. Она привела примеры высказываний канцлера ФРГ, в которых он в сентябре 2022 года обещал не вмешиваться в дела Украины и не принимать решений за украинское руководство. Но затем, начиная с марта 2023 года, риторика Шольца сменилась на тезисы о том, что Киев ни при каких обстоятельствах не должен соглашаться на переговоры с Россией и замораживание конфликта. Ранее бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно принимать решение о проведении мирных переговоров с Россией. Он отметил, что в конфликт на Украине вовлечены многие страны Запада, и у них есть право участвовать в переговорах.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц демонстрирует «проблемы с логикой», так как он не сдержал своего обещания не принимать решения за украинскую власть и не ставить никаких целей перед Украиной. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «А что у канцлера Шольца с логикой?» — написала Захарова в своем telegram-канале. Она привела примеры высказываний канцлера ФРГ, в которых он в сентябре 2022 года обещал не вмешиваться в дела Украины и не принимать решений за украинское руководство. Но затем, начиная с марта 2023 года, риторика Шольца сменилась на тезисы о том, что Киев ни при каких обстоятельствах не должен соглашаться на переговоры с Россией и замораживание конфликта. Ранее бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно принимать решение о проведении мирных переговоров с Россией. Он отметил, что в конфликт на Украине вовлечены многие страны Запада, и у них есть право участвовать в переговорах.