Экс-премьер Италии: Зеленский не должен единолично принимать решение о мирных переговорах

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Владимир Зеленский не должен единолично принимать решение по мирным переговорам, заявил Джузеппе Конте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не должен единолично принимать решение о проведении мирных переговоров по разрешению конфликта с Россией. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Так он отреагировал на заявление Зеленского о том, что его стране не нужны посредники для проведения мирных переговоров.

«Владимир Зеленский не может быть тем, кто имеет исключительное право решать, как и когда садиться за стол переговоров и на каких условиях», — уточнил Джузеппе Конте в эфире итальянского телеканала RaiNews24. Представитель Италии отмечает, что в конфликт на Украине вовлечены многие страны Запада и они имеют полное право участвовать в мирных переговорах. Конте также осудил западные страны за военную поддержку Киева.

Россия и Украина в 2022 году предпринимали несколько попыток разрешить конфликт мирным путем, но переговоры не привели к желаемым результатам. В 2023 году Киев заявлял, что не нуждается в посредниках в лице третьих стран. После глава Минобороны Украины Алексей Резников допустил переговоры, если РФ изменит цели спецоперации, передает телеканал 360. Кремль неоднократно подчеркивал, что не может начать переговоры из-за киевской стороны.

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Президент Украины Владимир Зеленский не должен единолично принимать решение о проведении мирных переговоров по разрешению конфликта с Россией. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Так он отреагировал на заявление Зеленского о том, что его стране не нужны посредники для проведения мирных переговоров. «Владимир Зеленский не может быть тем, кто имеет исключительное право решать, как и когда садиться за стол переговоров и на каких условиях», — уточнил Джузеппе Конте в эфире итальянского телеканала RaiNews24. Представитель Италии отмечает, что в конфликт на Украине вовлечены многие страны Запада и они имеют полное право участвовать в мирных переговорах. Конте также осудил западные страны за военную поддержку Киева. Россия и Украина в 2022 году предпринимали несколько попыток разрешить конфликт мирным путем, но переговоры не привели к желаемым результатам. В 2023 году Киев заявлял, что не нуждается в посредниках в лице третьих стран. После глава Минобороны Украины Алексей Резников допустил переговоры, если РФ изменит цели спецоперации, передает телеканал 360. Кремль неоднократно подчеркивал, что не может начать переговоры из-за киевской стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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