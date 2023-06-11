Экс-премьер Италии: Зеленский не должен единолично принимать решение о мирных переговорах

11 июня 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не должен единолично принимать решение по мирным переговорам, заявил Джузеппе Конте Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский не должен единолично принимать решение о проведении мирных переговоров по разрешению конфликта с Россией. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Так он отреагировал на заявление Зеленского о том, что его стране не нужны посредники для проведения мирных переговоров. «Владимир Зеленский не может быть тем, кто имеет исключительное право решать, как и когда садиться за стол переговоров и на каких условиях», — уточнил Джузеппе Конте в эфире итальянского телеканала RaiNews24. Представитель Италии отмечает, что в конфликт на Украине вовлечены многие страны Запада и они имеют полное право участвовать в мирных переговорах. Конте также осудил западные страны за военную поддержку Киева. Россия и Украина в 2022 году предпринимали несколько попыток разрешить конфликт мирным путем, но переговоры не привели к желаемым результатам. В 2023 году Киев заявлял, что не нуждается в посредниках в лице третьих стран. После глава Минобороны Украины Алексей Резников допустил переговоры, если РФ изменит цели спецоперации, передает телеканал 360. Кремль неоднократно подчеркивал, что не может начать переговоры из-за киевской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский не должен единолично принимать решение о проведении мирных переговоров по разрешению конфликта с Россией. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Так он отреагировал на заявление Зеленского о том, что его стране не нужны посредники для проведения мирных переговоров. «Владимир Зеленский не может быть тем, кто имеет исключительное право решать, как и когда садиться за стол переговоров и на каких условиях», — уточнил Джузеппе Конте в эфире итальянского телеканала RaiNews24. Представитель Италии отмечает, что в конфликт на Украине вовлечены многие страны Запада и они имеют полное право участвовать в мирных переговорах. Конте также осудил западные страны за военную поддержку Киева. Россия и Украина в 2022 году предпринимали несколько попыток разрешить конфликт мирным путем, но переговоры не привели к желаемым результатам. В 2023 году Киев заявлял, что не нуждается в посредниках в лице третьих стран. После глава Минобороны Украины Алексей Резников допустил переговоры, если РФ изменит цели спецоперации, передает телеканал 360. Кремль неоднократно подчеркивал, что не может начать переговоры из-за киевской стороны.