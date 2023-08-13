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В Пермском крае за выходные зафиксировано 10 лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция МЧС Курган, пожар, лесной, горит лес
В Пермском крае горит лес на площади 5,5 гектаров Фото:

В Пермском крае за прошедшие выходные 12 и 13 августа возникли лесные пожары в четырех муниципалитетах: Березниковском, Добрянском, Чердынском городских округах, а также Гайнском муниципальном округе. По данным, опубликованным на сайте регионального управления МЧС, всего зафиксировано 10 очагов лесных пожаров, шесть из которых сейчас продолжают действовать.

«На территории Пермского края действуют шесть очагов лесных пожаров на общей площади 5,52 гектара», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Прикамью. Также четыре очага лесных пожаров на площади 0,68 га было ликвидировано.

В Прикамье установлен четвертый класс пожарной опасности (высокая пожарная опасность). На период до 13 августа в регионе продолжал действовать режим ограничения на пребывание граждан в лесах Осинского, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского лесничеств. На указанных территориях временно ограниченно посещение лесов. Исключение — сквозной проезд по дорогам общего пользования.

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В Пермском крае за прошедшие выходные 12 и 13 августа возникли лесные пожары в четырех муниципалитетах: Березниковском, Добрянском, Чердынском городских округах, а также Гайнском муниципальном округе. По данным, опубликованным на сайте регионального управления МЧС, всего зафиксировано 10 очагов лесных пожаров, шесть из которых сейчас продолжают действовать. «На территории Пермского края действуют шесть очагов лесных пожаров на общей площади 5,52 гектара», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Прикамью. Также четыре очага лесных пожаров на площади 0,68 га было ликвидировано. В Прикамье установлен четвертый класс пожарной опасности (высокая пожарная опасность). На период до 13 августа в регионе продолжал действовать режим ограничения на пребывание граждан в лесах Осинского, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского лесничеств. На указанных территориях временно ограниченно посещение лесов. Исключение — сквозной проезд по дорогам общего пользования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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