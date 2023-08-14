Чернышенко: 70% россиян пользуются Госуслугами

Более половины россиян пользуются Госуслугами, отметил Дмитрий Чернышенко Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Россияне чаще всего обращались к сервису Госуслуги для записи к врачу, получения выплаты единого пособия и выписки из трудовой книжки. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, отметив, что популярность Госуслуг растет. По его словам, 70% россиян пользуются сервисом.

«В 2023 году среди самых востребованных госуслуг в электронном формате — запись к врачу, выплата единого пособия и выписка из трудовой книжки. Популярность портала Госуслуг растет: если в 2022 году в среднем за месяц было 36,3 млн обращений, то в 2023 году это число составляет уже 48 млн», — передает пресс-служба Дмитрия Чернышенко. Заместитель председателя правительства отметил, что на данный момент количество верифицированных пользователей на портале составляет 103 миллиона человек. Это примерно 70% от населения России.

За первые полгода в 2023 году в РФ выросло число поданных заявлений на Госуслугах. Так, с января по июль было подано 336 млн заявлений, что на 32% больше аналогичного периода прошлого года.

Чернышенко отметил, что развитие сервисов и Госуслуг продолжается. На данный момент идет работа по переводу их в Интернет.

С 2023 года на портал Госуслуги были добавлены все социально значимые сервисы. Среди них 111 услуг федерального уровня и 93 услуги регионального и муниципального уровней, передает РАПСИ.