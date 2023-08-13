Проект Артюхова научит управленцев ЯНАО работать эффективнее

В ЯНАО объявлен набор на третий поток проекта «Ямальская школа кадрового резерва»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов продолжает развивать проект, который помогает управленцам получать повышения. Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В ЯНАО стартовал набор на третий поток «Школы кадрового резерва», созданной главой округа Дмитрием Артюховым. Количество мест в проекте ограничено, а конкурс составит не менее трех человек на каждый слот, сообщает сайт правительства ЯНАО со ссылкой на руководителя аппарата губернатора Ирину Новоселову.

«В прошлом году на одно место резервиста приходилось 3 заявки. Надеемся в этом наборе увидеть еще больший ажиотаж. В качестве отборочных мероприятий в проект проведем тестирование и интервьюирование. Так сможем оценить мотивацию участника и его цели на предстоящее обучение», — цитирует сайт правительсвтоа ЯНАО слова Новоселовой.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов считает, что проект поможет создать на Ямале мощный управленческий блок. «Участники проекта несомненно лучше взаимодействуют между собой, масштабнее мыслят. Уверен, такой подход способствует не только профессиональному, но и личностному росту», — заявил Артюхов.