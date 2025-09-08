Песков объяснил, почему СВО будет продолжена

Россия предпочла бы решать проблемы дипломатическим путем, но пока это невозможно, значит, СВО будет продолжена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Для нас было бы предпочтительнее достигать наших целей и обеспечивать нашу безопасность политико-дипломатическими методами. Но сейчас это невозможно из-за отсутствия взаимности [с Западом], мы продолжаем СВО», — ответил Песков на вопрос журналиста кремлевского пула Александра Юнашева. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия последовательно придерживается этой точки зрения. Кадры общения с Песковым размещены в telegram-канале Юнашева.
Ранее Владимир Путин заявил, что украинские войска вынуждены закрывать уязвимые участки обороны, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения на критические направления. Однако, отметил президент, российским военным нельзя терять бдительность, несмотря на трудности противника.
