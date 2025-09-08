Обезглавленного предпринимателя нашли в Калининградской области

Под Калининградом нашли обезглавленное тело 43-летнего мужчины (фото из архива)
Под Калининградом нашли обезглавленное тело 43-летнего мужчины (фото из архива) Фото:

В Калининградской области обнаружено обезглавленное тело 43-летнего гендиректора компании «К-Поташ Сервис». Трагедия произошла в ночь на 7 сентября, сообщили в экстренных службах региона. Погибшего заметили под мостом местные жители, после чего на место прибыли сотрудники полиции и следователи.

«Обезглавленное тело гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей нашли в Калининградской области... Тело Алексея С. обнаружили под мостом накануне утром недалеко от поселка Солнечное», — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на источник. С моста свисал трос для буксировки.

В следственном комитете подтвердили факт гибели жителя областного центра и сообщили о начале проверки. Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства инцидента, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Алексей занял пост руководителя компании «К-Поташ Сервис» в октябре 2022 года. В числе учредителей организации значатся компании из Нидерландов и Кипра. В прошлом году предприятие оказалось в центре скандала: очередной раз был отложен запуск калийного рудника, расположенного в поселке Нивенское, строительство которого курирует «К-Поташ Сервис». Представители компании тогда поясняли, что на объекте ведутся проектно-изыскательские работы и осуществляется замена оборудования. Первоначально ввод рудника в эксплуатацию планировался еще в 2021 году, однако этим планам воспрепятствовали протесты местных жителей.

