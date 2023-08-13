Жители ЯНАО попросили Артюхова помочь им вернуться домой из Москвы

Ямальцы просят помочь с билетами на самолет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители ЯНАО попросили губернатора округа Дмитрия Артюхова помочь им вернуться из Москвы. Как пишут ямальцы на странице главы региона, они не знают, как возвращаться домой из-за отсутствия билетов или высоких цен на них.

«Дмитрий Андреевич! Сделайте дополнительный рейс Москва-Надым нет билетов до середины сентября. А Москва-Уренгой поднял цены бешенные. На двоих 90 тысяч прилететь и еще до Надыма добираться. Где это видано», — написала Виктория Краснова.

Об аналогичной проблеме сообщила и другая жительница Ямала: женщина не знает, как вернуться домой с ребенком-инвалидом, который должен попасть в столицу для обследования. «Не знаем, как вернуться обратно, билетов Москва-Надым нет. Мы оказываемся в Москве, как в ловушке при выписке. Помогите, пожалуйста, с билетом, когда нас выпишут с больницы», — попросила Ирина Спас.

В первом случае в авиакомпании «Ямал» ответили, что рейс Новый Уренгой-Москва — коммерческий. Авиакомпания сама устанавливает цену в зависимости от множества факторов. Расписание на год утверждено и дополнительные рейсы пока не планируется. Во втором случае, представители компании попросили автора связаться с ними лично для уточнения деталей.

Ранее сообщалось, что ямальцы не могут вернуться из отпусков домой. Жители писали, что не могут добраться из разных регионов России из-за отсутствия билетов.