SHOT: в Челябинске неизвестные устроили диверсию на железной дороге

В Челябинске на железнодорожных путях у аэропорта Баландино неизвестные устроили диверсию, спалив релейные шкафы. На движение поездов это никак не повлияло. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Испорченное оборудование заметили в ночь на воскресенье на пути, ведущем от станции Баландино к аэропорту. Шкаф выгорел полностью, но на движении поездов это не сказалось», — сообщает канал со ссылкой на источники.
По данном участке железной дороги ходят только грузовые вагоны. На данный момент последствия поджога устранены. На месте найдена пустая бутылка из-под горючего и окурок сигареты.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УТ МВД России по УрФО. Там на звонок корреспондента не ответили.
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