SHOT: в Челябинске неизвестные устроили диверсию на железной дороге

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Поселок Нагорный Деревенская ОПГ Челябинск, рельсы, железная дорога
Поджог не повлиял на движение поездов Фото:

В Челябинске на железнодорожных путях у аэропорта Баландино неизвестные устроили диверсию, спалив релейные шкафы. На движение поездов это никак не повлияло. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Испорченное оборудование заметили в ночь на воскресенье на пути, ведущем от станции Баландино к аэропорту. Шкаф выгорел полностью, но на движении поездов это не сказалось», — сообщает канал со ссылкой на источники.

По данном участке железной дороги ходят только грузовые вагоны. На данный момент последствия поджога устранены. На месте найдена пустая бутылка из-под горючего и окурок сигареты.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УТ МВД России по УрФО. Там на звонок корреспондента не ответили.

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В Челябинске на железнодорожных путях у аэропорта Баландино неизвестные устроили диверсию, спалив релейные шкафы. На движение поездов это никак не повлияло. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Испорченное оборудование заметили в ночь на воскресенье на пути, ведущем от станции Баландино к аэропорту. Шкаф выгорел полностью, но на движении поездов это не сказалось», — сообщает канал со ссылкой на источники. По данном участке железной дороги ходят только грузовые вагоны. На данный момент последствия поджога устранены. На месте найдена пустая бутылка из-под горючего и окурок сигареты. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УТ МВД России по УрФО. Там на звонок корреспондента не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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