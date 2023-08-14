Бастрыкин потребовал доклад о расследовании причин взрыва на месторождении в ХМАО 15 августа 2023 в 12:43 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования взрыва на Талинском нефтяном месторождении Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ходе расследования взрыва на Талинском нефтяном месторождении Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщил telegram-канал Следкома РФ. «Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мокшину М.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в публикации. Взрыв на месторождении произошел из-за нарушения правил безопасности во время строительных работ. Во время ЧП погиб один человек и шестеро пострадало. Нефтяников отправили в ожоговые центры ХМАО. Пациенты находятся в Пыть-Яхе, Сургутской ОКБ, и еще два человека остаются в реанимации ОКБ Нягани. Ранее URA.RU показывало кадры последствий взрыва на нефтяном месторождении. Спасатели ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ходе расследования взрыва на Талинском нефтяном месторождении Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщил telegram-канал Следкома РФ. «Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мокшину М.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в публикации. Взрыв на месторождении произошел из-за нарушения правил безопасности во время строительных работ. Во время ЧП погиб один человек и шестеро пострадало. Нефтяников отправили в ожоговые центры ХМАО. Пациенты находятся в Пыть-Яхе, Сургутской ОКБ, и еще два человека остаются в реанимации ОКБ Нягани. Ранее URA.RU показывало кадры последствий взрыва на нефтяном месторождении. Спасатели ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям