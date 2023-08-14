14 августа 2023

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании причин взрыва на месторождении в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования взрыва на Талинском нефтяном месторождении Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ходе расследования взрыва на Талинском нефтяном месторождении Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщил telegram-канал Следкома РФ.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мокшину М.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в публикации. Взрыв на месторождении произошел из-за нарушения правил безопасности во время строительных работ.

Во время ЧП погиб один человек и шестеро пострадало. Нефтяников отправили в ожоговые центры ХМАО. Пациенты находятся в Пыть-Яхе, Сургутской ОКБ, и еще два человека остаются в реанимации ОКБ Нягани.

Ранее URA.RU показывало кадры последствий взрыва на нефтяном месторождении. Спасатели ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ходе расследования взрыва на Талинском нефтяном месторождении Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщил telegram-канал Следкома РФ. «Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мокшину М.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в публикации. Взрыв на месторождении произошел из-за нарушения правил безопасности во время строительных работ. Во время ЧП погиб один человек и шестеро пострадало. Нефтяников отправили в ожоговые центры ХМАО. Пациенты находятся в Пыть-Яхе, Сургутской ОКБ, и еще два человека остаются в реанимации ОКБ Нягани. Ранее URA.RU показывало кадры последствий взрыва на нефтяном месторождении. Спасатели ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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