Бастрыкин потребовал доклад о расследовании причин взрыва на месторождении в ХМАО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ходе расследования взрыва на Талинском нефтяном месторождении Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщил telegram-канал Следкома РФ.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мокшину М.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в публикации. Взрыв на месторождении произошел из-за нарушения правил безопасности во время строительных работ.
Во время ЧП погиб один человек и шестеро пострадало. Нефтяников отправили в ожоговые центры ХМАО. Пациенты находятся в Пыть-Яхе, Сургутской ОКБ, и еще два человека остаются в реанимации ОКБ Нягани.
Ранее URA.RU показывало кадры последствий взрыва на нефтяном месторождении. Спасатели ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров.
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