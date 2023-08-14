14 августа 2023

МЧС показало последствия взрыва на нефтяном месторождении ХМАО. Видео

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Последствия пожара в селе Шайдуриха. Свердловская область, пожар в деревне, пожарные, мчс россии, село шайдуриха, улица свердлова8
Спасатели ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров Фото:

МЧС показало кадры последствий взрыва на Талинском нефтяном месторождении Ханты-Мансийского автономного округа. Спасатели ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров.

«Открытое горение ликвидировано на площади около 100 квадратных метров. На месте работали 36 человек и 12 единиц техники, от МЧС России 9 человек и 2 единицы техники», — говорится в telegram-канале окружного ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что пострадавших от взрыва на месторождении нефтяников отправили в ожоговые центры ХМАО. Пациенты находятся в Пыть-Яхе, Сургутской ОКБ, и еще два человека остаются в реанимации ОКБ Нягани.

Видео: telegram-канал МЧС Югры (https://t.me/mchs86UGRA)

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МЧС показало кадры последствий взрыва на Талинском нефтяном месторождении Ханты-Мансийского автономного округа. Спасатели ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров. «Открытое горение ликвидировано на площади около 100 квадратных метров. На месте работали 36 человек и 12 единиц техники, от МЧС России 9 человек и 2 единицы техники», — говорится в telegram-канале окружного ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что пострадавших от взрыва на месторождении нефтяников отправили в ожоговые центры ХМАО. Пациенты находятся в Пыть-Яхе, Сургутской ОКБ, и еще два человека остаются в реанимации ОКБ Нягани. Видео: telegram-канал МЧС Югры (https://t.me/mchs86UGRA)
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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