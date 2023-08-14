МЧС показало кадры последствий взрыва на Талинском нефтяном месторождении Ханты-Мансийского автономного округа. Спасатели ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров.
«Открытое горение ликвидировано на площади около 100 квадратных метров. На месте работали 36 человек и 12 единиц техники, от МЧС России 9 человек и 2 единицы техники», — говорится в telegram-канале окружного ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало, что пострадавших от взрыва на месторождении нефтяников отправили в ожоговые центры ХМАО. Пациенты находятся в Пыть-Яхе, Сургутской ОКБ, и еще два человека остаются в реанимации ОКБ Нягани.
Видео: telegram-канал МЧС Югры (https://t.me/mchs86UGRA)
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.