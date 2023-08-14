Пермский марафон заблокирует центр города для автомобилистов. Карта

15 августа 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Дороги в центре Перми займут спортсмены Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми 2 и 3 сентября состоится масштабное спортивное событие — Пермский марафон. Для его проведения центральные улицы перекроют, а первые ограничения в виде запрета парковки для водителей появятся уже 1 сентября, сообщили в мэрии. «Будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта с 11:00 1 сентября до 16:30 2 сентября по улице Петропавловской от улицы Борчанинова до улицы Крисанова. Также с 23:00 1 сентября до 20:00 3 сентября по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова», — указано на сайте администрации Перми. Кроме того, с 5:00 2 сентября до 20:00 3 сентября нельзя будет останавливаться на следующих участках улиц: — Ленина от улицы Горького до Борчанинова; — Окулова от Соборной площади до Осинской; — Монастырской от Сибирской до Осинской; — Борчанинова от Пермской до Петропавловской; — нечетной стороне улицы Попова от Монастырской до Пермской; — четной стороне улицы Попова от Петропавловской до Пермской; — Осинской от Окулова до Монастырской; — Комсомольскому проспекту от улицы Ленина до Краснова; — Газеты Звезда от Окулова до Монастырской; — Сибирской от Монастырской до Революции. Что касается перекрытия дорог, то 2 сентября с 10:30 до 16:00 будет закрыто движение по улице Петропавловской от улицы Борчанинова до улицы Крисанова. Участок улицы Ленина от Борчанинова до Крисанова закроют 3 сентября с 00:30 до 20:00. В день главных забегов, 3 сентября, перекрытие будет повсеместным. С 5:00 до 17:00 закроют для движения улицы: — Ленина от Горького до Борчанинова; — Окулова от Соборной площади до Попова; — Монастырской от Сибирской до Осинской; — Петропавловской от Комсомольского проспекта до Попова; — Пермской от Комсомольского проспекта до Крисанова и от улицы 25 Октября до Сибирской; — Екатерининской от улицы 25 Октября до Сибирской; — Пушкина от улицы 25 Октября до Сибирской и от Комсомольского проспекта до Куйбышева — Краснова от Газеты Звезда до Сибирской; — Борчанинова от Екатерининской до Петропавловской; — нечетной стороне улицы Попова от Монастырской до Екатерининской; — четной стороне Попова от Петропавловской до Екатерининской; — Осинской от Окулова до Монастырской; — Куйбышева от Петропавловской до Екатерининской; — нечетной стороне Комсомольского проспекта от Петропавловской до Краснова; — четной стороне Комсомольского проспекта от Ленина до Краснова; — Газеты Звезда от Окулова до Монастырской; — Сибирской от Монастырской до Революции; — 25 Октября от Ленина до Пермской; На Пермский марафон уже зарегистрировались более 10 тысяч участников. Кроме забегов по центральным улицам гостей ждет фестивальный городок возле площади перед Театром-Театром. Фан-зоны для болельщиков организуют на улице Монастырской и на перекрестке улиц Ленина-Попова, а также возле ЦУМа и на перекрестке улиц Ленина-Сибирская. 2 сентября все будет не так уж плохо Фото: мэрия Перми Движение будет закрыто даже ночью Фото: мэрия Перми 3 сентября в центр Перми проще вовсе не ездить на машине Фото: мэрия Перми Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми 2 и 3 сентября состоится масштабное спортивное событие — Пермский марафон. Для его проведения центральные улицы перекроют, а первые ограничения в виде запрета парковки для водителей появятся уже 1 сентября, сообщили в мэрии. «Будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта с 11:00 1 сентября до 16:30 2 сентября по улице Петропавловской от улицы Борчанинова до улицы Крисанова. Также с 23:00 1 сентября до 20:00 3 сентября по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова», — указано на сайте администрации Перми. Кроме того, с 5:00 2 сентября до 20:00 3 сентября нельзя будет останавливаться на следующих участках улиц: — Ленина от улицы Горького до Борчанинова; — Окулова от Соборной площади до Осинской; — Монастырской от Сибирской до Осинской; — Борчанинова от Пермской до Петропавловской; — нечетной стороне улицы Попова от Монастырской до Пермской; — четной стороне улицы Попова от Петропавловской до Пермской; — Осинской от Окулова до Монастырской; — Комсомольскому проспекту от улицы Ленина до Краснова; — Газеты Звезда от Окулова до Монастырской; — Сибирской от Монастырской до Революции. Что касается перекрытия дорог, то 2 сентября с 10:30 до 16:00 будет закрыто движение по улице Петропавловской от улицы Борчанинова до улицы Крисанова. Участок улицы Ленина от Борчанинова до Крисанова закроют 3 сентября с 00:30 до 20:00. В день главных забегов, 3 сентября, перекрытие будет повсеместным. С 5:00 до 17:00 закроют для движения улицы: — Ленина от Горького до Борчанинова; — Окулова от Соборной площади до Попова; — Монастырской от Сибирской до Осинской; — Петропавловской от Комсомольского проспекта до Попова; — Пермской от Комсомольского проспекта до Крисанова и от улицы 25 Октября до Сибирской; — Екатерининской от улицы 25 Октября до Сибирской; — Пушкина от улицы 25 Октября до Сибирской и от Комсомольского проспекта до Куйбышева — Краснова от Газеты Звезда до Сибирской; — Борчанинова от Екатерининской до Петропавловской; — нечетной стороне улицы Попова от Монастырской до Екатерининской; — четной стороне Попова от Петропавловской до Екатерининской; — Осинской от Окулова до Монастырской; — Куйбышева от Петропавловской до Екатерининской; — нечетной стороне Комсомольского проспекта от Петропавловской до Краснова; — четной стороне Комсомольского проспекта от Ленина до Краснова; — Газеты Звезда от Окулова до Монастырской; — Сибирской от Монастырской до Революции; — 25 Октября от Ленина до Пермской; На Пермский марафон уже зарегистрировались более 10 тысяч участников. Кроме забегов по центральным улицам гостей ждет фестивальный городок возле площади перед Театром-Театром. Фан-зоны для болельщиков организуют на улице Монастырской и на перекрестке улиц Ленина-Попова, а также возле ЦУМа и на перекрестке улиц Ленина-Сибирская.