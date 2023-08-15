Украинские диверсанты пытались проникнуть в Брянскую область

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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, автомат, калашников, стрельба, стрелковая подготовка, калаш, огневая
ДРГ пыталась проникнуть на территорию РФ Фото:

Украинская диверсионного-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию в Брянскую область. Атаку предотвратили Вооруженные силы РФ и ФСБ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации», — написал Богомаз у себя в Telegram. По его данным, пострадавших нет. Также ВСУ обстреляли регион. Погибло одно животное сельхозпредприятия, также повреждены производственные помещения и автомобили.

Несколько дней назад ВСУ обстреляли брянский поселок. Пострадали жилые дома, административное здание, торговые объекты и машины.

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Украинская диверсионного-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию в Брянскую область. Атаку предотвратили Вооруженные силы РФ и ФСБ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации», — написал Богомаз у себя в Telegram. По его данным, пострадавших нет. Также ВСУ обстреляли регион. Погибло одно животное сельхозпредприятия, также повреждены производственные помещения и автомобили. Несколько дней назад ВСУ обстреляли брянский поселок. Пострадали жилые дома, административное здание, торговые объекты и машины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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