Украинские диверсанты пытались проникнуть в Брянскую область 15 августа 2023 в 16:20 Размер текста - 17 + ДРГ пыталась проникнуть на территорию РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украинская диверсионного-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию в Брянскую область. Атаку предотвратили Вооруженные силы РФ и ФСБ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации», — написал Богомаз у себя в Telegram. По его данным, пострадавших нет. Также ВСУ обстреляли регион. Погибло одно животное сельхозпредприятия, также повреждены производственные помещения и автомобили. Несколько дней назад ВСУ обстреляли брянский поселок. Пострадали жилые дома, административное здание, торговые объекты и машины. Украинская диверсионного-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию в Брянскую область. Атаку предотвратили Вооруженные силы РФ и ФСБ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации», — написал Богомаз у себя в Telegram. По его данным, пострадавших нет. Также ВСУ обстреляли регион. Погибло одно животное сельхозпредприятия, также повреждены производственные помещения и автомобили. Несколько дней назад ВСУ обстреляли брянский поселок. Пострадали жилые дома, административное здание, торговые объекты и машины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям