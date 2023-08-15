Украинские диверсанты пытались проникнуть в Брянскую область

ДРГ пыталась проникнуть на территорию РФ
Украинская диверсионного-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию в Брянскую область. Атаку предотвратили Вооруженные силы РФ и ФСБ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации», — написал Богомаз у себя в Telegram. По его данным, пострадавших нет. Также ВСУ обстреляли регион. Погибло одно животное сельхозпредприятия, также повреждены производственные помещения и автомобили.
Несколько дней назад ВСУ обстреляли брянский поселок. Пострадали жилые дома, административное здание, торговые объекты и машины.
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