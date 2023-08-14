Шадринцы заявили, что приставы позволяют мэрии не исполнять решение суда. Фото, видео

15 августа 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

В Шадринске активисты требуют очистить кладбище от мусора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Шадринские активисты требуют от администрации города исполнить решение суда об организации вывоза мусора с городского кладбища. Мэрия должна была исполнить решение суда до 1 мая, однако судебные приставы закрыли исполнительное производство раньше этого срока, а кладбище завалено мусором, рассказал URA.RU общественник Александр Андрюков. «Суд обязал администрацию города Шадринска до 1 мая вывести с кладбища весь мусор. Судебные приставы в апреле прекратили производство, якобы решение суда исполнено. Мы выезжали на место в мае, июне, июле, августе — кладбище так и было завалено мусором. Обратились в прокуратуру, прокуратора опротестовала решение приставов. Не понятно, на каком основании приставы прекратили производство», — рассказал Андрюков. Вместе с тем, общественник не исключает, что приставы побывали на центральной аллее кладбища, и не обошли окраины, заваленные мусором и упавшими деревьями. Шадринский депутат Александр Бухаров считает, что мусор на кладбище копился несколько месяцев и сейчас представляет угрозу пожарной безопасности. В пресс-службе УФССП по Курганской области на запрос URA.RU ответили, что на исполнении находилось исполнительное производство о возложении обязанности на администрацию Шадринска профинансировать работы по ликвидации мусора на территории «Воскресенского» кладбища. «Данное исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Исполнительный документ о ликвидации свалки на территории «Воскресенского» кладбища на исполнении отсутствует. Дополнительно сообщаем, что акты прокурорского реагирования по данному исполнительному производству в адрес УФССП России по Курганской области не поступали», — ответили в ведомстве. URA.RU направило запрос в администрацию города Шадринска. На момент публикации ответ не поступил. Воскресенское кладбище в Шадринске завалено мусором и ветками фото: предоставлено Александром Андрюковым фото: предоставлено Александром Андрюковым фото: предоставлено Александром Андрюковым Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шадринские активисты требуют от администрации города исполнить решение суда об организации вывоза мусора с городского кладбища. Мэрия должна была исполнить решение суда до 1 мая, однако судебные приставы закрыли исполнительное производство раньше этого срока, а кладбище завалено мусором, рассказал URA.RU общественник Александр Андрюков. «Суд обязал администрацию города Шадринска до 1 мая вывести с кладбища весь мусор. Судебные приставы в апреле прекратили производство, якобы решение суда исполнено. Мы выезжали на место в мае, июне, июле, августе — кладбище так и было завалено мусором. Обратились в прокуратуру, прокуратора опротестовала решение приставов. Не понятно, на каком основании приставы прекратили производство», — рассказал Андрюков. Вместе с тем, общественник не исключает, что приставы побывали на центральной аллее кладбища, и не обошли окраины, заваленные мусором и упавшими деревьями. Шадринский депутат Александр Бухаров считает, что мусор на кладбище копился несколько месяцев и сейчас представляет угрозу пожарной безопасности. В пресс-службе УФССП по Курганской области на запрос URA.RU ответили, что на исполнении находилось исполнительное производство о возложении обязанности на администрацию Шадринска профинансировать работы по ликвидации мусора на территории «Воскресенского» кладбища. «Данное исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Исполнительный документ о ликвидации свалки на территории «Воскресенского» кладбища на исполнении отсутствует. Дополнительно сообщаем, что акты прокурорского реагирования по данному исполнительному производству в адрес УФССП России по Курганской области не поступали», — ответили в ведомстве. URA.RU направило запрос в администрацию города Шадринска. На момент публикации ответ не поступил.