Боец UFC Копылов устроит в Кургане супербои на День города. Видео

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Мультитурнир «Золотой тигр-2015». Армрестлинг и пауэрлифтинг. Екатеринбург, спорт, пауэрлифтинг, силач, штанга, тяжеловес
Курганцы будут соревноваться в турнире против тюменцев Фото:

Боец UFC и народной команды «Рать» пригласил желающих посмотреть турнир курганских спортсменов. Они столкнуться с бойцами из Тюмени. Информация об этом сообщается в официальной группе управления по физической культуре и спорту Курганской области.

«19 августа, в День города Кургана, на Троицкой площади пройдет турнир по рукопашному бою Турнир „Стенка на стенку-2“. В этом году встретятся команда хозяев (Курганской области) и команда гостей из Тюменской области», — указано в посте группы.

Сообщается, что турнир пойдет по правилам Всероссийской федерации рукопашного боя. Победителя в личном счете будут выявлять в каждом поединке. Также судьи будут проводить командный зачет. «Команда победитель получит кубок от организаторов турнира. Каждый победитель получит медаль, грамоту, кубок от организаторов и денежный приз от спонсоров турнира», — сообщается в группе курганского управления спорта.

Ранее URA.RU писало, что в Курган на День города приедут силачи из Челябинска и Тюмени. Спортсмены поборются за звание «Самого сильного человека». Участниками уже стали силачи, в личных достижениях которых — поднятие более 100 килограмм.

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Боец UFC и народной команды «Рать» пригласил желающих посмотреть турнир курганских спортсменов. Они столкнуться с бойцами из Тюмени. Информация об этом сообщается в официальной группе управления по физической культуре и спорту Курганской области. «19 августа, в День города Кургана, на Троицкой площади пройдет турнир по рукопашному бою Турнир „Стенка на стенку-2“. В этом году встретятся команда хозяев (Курганской области) и команда гостей из Тюменской области», — указано в посте группы. Сообщается, что турнир пойдет по правилам Всероссийской федерации рукопашного боя. Победителя в личном счете будут выявлять в каждом поединке. Также судьи будут проводить командный зачет. «Команда победитель получит кубок от организаторов турнира. Каждый победитель получит медаль, грамоту, кубок от организаторов и денежный приз от спонсоров турнира», — сообщается в группе курганского управления спорта. Ранее URA.RU писало, что в Курган на День города приедут силачи из Челябинска и Тюмени. Спортсмены поборются за звание «Самого сильного человека». Участниками уже стали силачи, в личных достижениях которых — поднятие более 100 килограмм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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