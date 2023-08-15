Боец UFC Копылов устроит в Кургане супербои на День города. Видео

15 августа 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Курганцы будут соревноваться в турнире против тюменцев Фото: Александр Мамаев © URA.RU Боец UFC и народной команды «Рать» пригласил желающих посмотреть турнир курганских спортсменов. Они столкнуться с бойцами из Тюмени. Информация об этом сообщается в официальной группе управления по физической культуре и спорту Курганской области. «19 августа, в День города Кургана, на Троицкой площади пройдет турнир по рукопашному бою Турнир „Стенка на стенку-2“. В этом году встретятся команда хозяев (Курганской области) и команда гостей из Тюменской области», — указано в посте группы. Сообщается, что турнир пойдет по правилам Всероссийской федерации рукопашного боя. Победителя в личном счете будут выявлять в каждом поединке. Также судьи будут проводить командный зачет. «Команда победитель получит кубок от организаторов турнира. Каждый победитель получит медаль, грамоту, кубок от организаторов и денежный приз от спонсоров турнира», — сообщается в группе курганского управления спорта. Ранее URA.RU писало, что в Курган на День города приедут силачи из Челябинска и Тюмени. Спортсмены поборются за звание «Самого сильного человека». Участниками уже стали силачи, в личных достижениях которых — поднятие более 100 килограмм.

Боец UFC и народной команды «Рать» пригласил желающих посмотреть турнир курганских спортсменов. Они столкнуться с бойцами из Тюмени. Информация об этом сообщается в официальной группе управления по физической культуре и спорту Курганской области. «19 августа, в День города Кургана, на Троицкой площади пройдет турнир по рукопашному бою Турнир „Стенка на стенку-2“. В этом году встретятся команда хозяев (Курганской области) и команда гостей из Тюменской области», — указано в посте группы. Сообщается, что турнир пойдет по правилам Всероссийской федерации рукопашного боя. Победителя в личном счете будут выявлять в каждом поединке. Также судьи будут проводить командный зачет. «Команда победитель получит кубок от организаторов турнира. Каждый победитель получит медаль, грамоту, кубок от организаторов и денежный приз от спонсоров турнира», — сообщается в группе курганского управления спорта. Ранее URA.RU писало, что в Курган на День города приедут силачи из Челябинска и Тюмени. Спортсмены поборются за звание «Самого сильного человека». Участниками уже стали силачи, в личных достижениях которых — поднятие более 100 килограмм.